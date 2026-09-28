خاتم لكل مولود.. ولاية هندية توزع الذهب على المواليد الجدد





أطلق رئيس وزراء ولاية تاميل نادو، فيجاي، اليوم الاثنين، برنامجا جديدا يمنح خاتما ذهبيا بوزن غرام واحد وعيار 22 قيراطا لحديثي الولادة في المستشفيات الحكومية، في خطوة تأتي تنفيذا لأحد التعهدات الانتخابية الرئيسية.

وجرى إطلاق المبادرة في مستشفى راجاجي الحكومي بمدينة مادوراي، حيث ظهر فيجاي وهو يحمل عددا من الأطفال حديثي الولادة ويضع الخواتم الذهبية في أصابعهم.

وخصصت حكومة الولاية نحو 7.56 مليارات روبية، لتنفيذ البرنامج، فيما أعلنت أنها اشترت بالفعل 128 ألف خاتم ذهبي للمرحلة الأولى من المبادرة.

وبحسب حكومة تاميل نادو، يهدف البرنامج إلى تكريم الأمومة، وتعزيز صحة النساء، وتشجيع الأسر على اختيار الولادة في المستشفيات الحكومية، بما يسهم في زيادة الاعتماد على خدمات الرعاية الصحية العامة.

ولا تقتصر المبادرة على المواليد الجدد فقط، إذ تشمل أيضا الأطفال المؤهلين الذين وُلدوا اعتبارا من 22 يونيو 2026.

ولتغطية المواليد منذ ذلك التاريخ وحتى إطلاق البرنامج، ستوزع الخواتم عبر 107 مراكز في مختلف أنحاء الولاية، بمعدل يصل إلى 100 طفل يوميا في كل مركز.

أما الأطفال الذين يولدون في المستشفيات الحكومية بعد إطلاق البرنامج، فمن المقرر أن يحصلوا على الخاتم الذهبي عند مغادرة المستشفى مباشرة.

شروط الاستفادة

ووفقا للتفاصيل التي أعلنتها حكومة الولاية، يشترط للاستفادة من البرنامج أن تكون الأم مقيمة بصورة دائمة في تاميل نادو، وأن تكون مسجلة في نظام مراقبة وتقييم الحمل والرضع (PICME)، وأن تحمل رقم تعريف الصحة الإنجابية ورعاية الطفل (RCH ID).

كما أكدت الحكومة أن لكل خاتم رقما تسلسليا فريدا، في إطار إجراءات تهدف إلى تنظيم عملية التوزيع.

انتقادات ومخاوف

وفي المقابل، أثارت أحزاب معارضة تساؤلات بشأن آلية شراء الخواتم الذهبية، ولا سيما استخدام مؤسسة خدمات تاميل نادو الطبية في عملية الشراء، وهي الجهة التي تتولى عادةً شراء الأدوية والمستلزمات الطبية.

وقال زعيم حزب DMK، تي. كي. إس. إيلانغوفان، إن الخاتم الذهبي المجاني لن يساعد المواطن العادي في ظل ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن الزيادات في تكاليف المعيشة أثرت في شرائح مختلفة، ومن بينها المزارعون.

كما حذرت جمعية تضم أطباء الخدمة والدراسات العليا من تحديات تخزين الخواتم الذهبية داخل خزائن المستشفيات، معتبرة أن ذلك قد يضيف أعباءً على المؤسسات الصحية، واقترحت توزيع الخواتم من خلال البنوك بدلا من تخزينها في المستشفيات.

وأكدت حكومة الولاية أن المبادرة تستهدف تشجيع الولادات في المؤسسات الحكومية، مشيرة إلى الحصول على رأي قانوني بشأن البرنامج قبل تنفيذه.