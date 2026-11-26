لم يُختَر بطل الفيلم، ولم يُكتب السيناريو، ولا يوجد مخرج أو استوديو إنتاج أو حتى قرار نهائي بأن يكون المشروع فيلماً أو مسلسلاً، ومع ذلك، هناك رقم ضخم يسبق كل شيء، أكثر من 100 مليون دولار، فهذا هو المبلغ الذي قيل إن الحصول على حقوق تحويل «ريد ديد ريدمبشن» إلى الشاشة قد يتطلبه، قبل إنفاق دولار واحد على الإنتاج.

وبحسب تقرير ذا أنكلر، نقلت تفاصيله عدة وسائل متخصصة، أصبحت «روكستار غيمز» أكثر انفتاحاً على فكرة نقل عالم «ريد ديد ريدمبشن» إلى السينما أو التلفزيون، ونقل التقرير عن وكيل يعمل مع كتّاب ألعاب الفيديو قوله إن الشركة طرحت في مرحلة سابقة رقماً يتجاوز 100 مليون دولار كحد أدنى مقابل حقوق الترخيص.

وحتى الآن لا يوجد اتفاق معلن، كما لم تؤكد «روكستار» أن الرقم يمثل السعر الرسمي الحالي للحقوق.

وهذا المبلغ المحتمل يفتح الباب فقط أمام هوليوود للدخول إلى عالم اللعبة.

أما الفيلم أو المسلسل نفسه فله فاتورة أخرى، تبدأ من السيناريو والممثلين، وتمر بمواقع التصوير والديكورات والخيول والملابس والمؤثرات، وصولاً إلى عمليات ما بعد الإنتاج والتسويق، وهو ما يعني أن أي شركة ترغب في تحويل هذا العالم إلى إنتاج ضخم قد تجد نفسها أمام استثمار هائل قبل أن يشاهد الجمهور دقيقة واحدة منه.

متى أصبحت هوليوود مستعدة لدفع مثل هذا الثمن مقابل الدخول إلى عالم صنعته صناعة أخرى؟ فبحسب بيانات «تيك-تو إنتراكتيف» التي أوردها KeenGamer، تجاوزت مبيعات سلسلة «ريد ديد ريدمبشن» 118 مليون نسخة حول العالم حتى نوفمبر الجاري، فيما استحوذت «ريد ديد ريدمبشن 2» وحدها على أكثر من 89 مليون نسخة من هذه المبيعات.

بهذا المعنى، لا يشتري الاستوديو الذي يحصل على الحقوق اسماً فقط، وإنما يدخل إلى عالم أمضى اللاعبون سنوات داخله، يعرفون آرثر مورغان وجون مارستون وعصابة فان دير ليند، وينتظر كثير منهم أي فرصة للعودة إلى هذه الشخصيات، حتى لو كانت هذه المرة من مقعد في صالة سينما أو أمام شاشة تلفزيون.

وهنا تكمن القيمة الفعلية للـ100 مليون دولار، فبدلاً من أن تنفق هوليوود سنوات وملايين الدولارات لبناء عالم جديد وإقناع الجمهور بشخصيات لم يسمع بها من قبل، تمنحها «ريد ديد ريدمبشن» جمهوراً جاهزاً وملكية فكرية أثبتت بالفعل قدرتها على البيع.

ولفهم ضخامة الرقم، تكفي مقارنته بإحدى أغلى صفقات الحقوق في صناعة التلفزيون، إذ دفعت «أمازون» نحو 250 مليون دولار في 2017 مقابل الحقوق التلفزيونية العالمية لـ«سيد الخواتم»، وفقاً لما أوردته التقارير، وهو مبلغ لا يشمل المليارات التي ارتبطت لاحقاً بخطط إنتاج مسلسل «خواتم القوة»، ولذلك فإن مجرد الحديث عن أكثر من 100 مليون دولار مقابل حقوق «ريد ديد ريدمبشن» يضع ملكية ولدت داخل ألعاب الفيديو في منطقة مالية كانت ترتبط تاريخياً بأشهر الكتب والعوالم الترفيهية في العالم.

لكن الرقم يقول شيئاً آخر عن العلاقة بين هوليوود وعالم الألعاب، قبل سنوات كان تحويل لعبة إلى فيلم يبدو كأنه ترقية، تنجح اللعبة أولاً، ثم تأتي السينما لتمنح شخصياتها اعترافاً أوسع، أما اليوم، فقد انقلب جزء من هذه المعادلة.

ونقل Polygon عن كاتب تلفزيوني قوله إن الأموال التي تستطيع شركات الألعاب تحقيقها من ألعاب مثل «جراند ثفت أوتو» تفوق بكثير ما تستطيع هوليوود تحقيقه لها من خلال تحويلها إلى أعمال أخرى، مشيراً إلى أن شركات الألعاب أصبحت بصورة متزايدة الطرف الأقوى في هذه العلاقة.

وربما لا يوجد مثال أوضح من «روكستار» نفسها، فالشركة تمتلك «جراند ثفت أوتو»، واحدة من أكبر العلامات في تاريخ الألعاب، ومع ذلك تشير التقارير إلى أنها ما زالت غير مهتمة بتحويل السلسلة إلى السينما أو التلفزيون، رغم الاهتمام الذي أبدته شركات ترفيهية على مدى سنوات، بينما تبدو أكثر استعداداً لمناقشة تحويل «ريد ديد ريدمبشن».

هذا الحذر ليس جديداً، إذ قال الرئيس التنفيذي لـ«تيك-تو إنتراكتيف»، شتراوس زيلنيك، إن الشركة «انتقائية جداً» بشأن تحويل ملكياتها الفكرية إلى أفلام أو أعمال تلفزيونية، موضحاً أنها قد تفعل ذلك إذا كان فريقها الإبداعي متحمساً للفكرة ورأى أنها ستقدم شيئاً للجمهور، لكنه أشار أيضاً إلى وجود خطر الفشل.

وهذا الخوف مفهوم، فالصفقة التي تبدو مغرية مالياً قد تصبح مكلفة إذا تحول عالم يحبه عشرات الملايين إلى فيلم يرفضه اللاعبون، فالعلامة التجارية هنا قد تكون أثمن من قيمة العقد نفسه.

ومع ذلك، فإن هوليوود اليوم أكثر جوعاً لمثل هذه العوالم، فقد ساهم نجاح اقتباسات ألعاب مثل «ذا لاست أوف أس» و«فول آوت» في تغيير صورة ألعاب الفيديو على الشاشة، وأثبت أن اللعبة لا تحتاج إلى التخلي عن هويتها كي تصبح عملاً تلفزيونياً واسع الانتشار، وهو ما يجعل عالماً قصصياً مثل «ريد ديد ريدمبشن» هدفاً طبيعياً لمن يبحث عن العمل الكبير التالي.

واللعبة نفسها تبدو وكأنها وُلدت وهي تنظر ناحية السينما، غرب أمريكي يحتضر، عصابة تحاول الهرب من عالم لم يعد يريدها، ولاءات تتغير وصداقات تنهار وشخصيات تعرف أن زمنها يقترب من النهاية، وفي قلب كل ذلك قصة آرثر مورغان التي جعلت الجزء الثاني من أشهر الألعاب القصصية في جيله، وهي عناصر تمنح أي اقتباس محتمل مادة تتجاوز مجرد إطلاق النار ومطاردات الخيول.

لكن كل ذلك يبقى الآن احتمالاً، فلا يوجد فيلم معلن رسمياً، ولا مسلسل دخل مرحلة الإنتاج، ولا شركة اشترت الحقوق، ولا ممثل تم اختياره، كما أن رقم الـ100 مليون دولار يعود، وفق صياغة المصدر الأصلي، إلى مبلغ طُرح للنقاش في مرحلة سابقة وليس إلى صفقة تمت بالفعل.

ومع ذلك، ربما تكون قيمة هذا الرقم في ما يكشفه أكثر مما يعد به، فذات يوم كانت شركات الألعاب تحلم بأن تتصل بها هوليوود لتحويل نجاحها الرقمي إلى فيلم، أما اليوم، إذا صحت التقديرات المتداولة حول «ريد ديد ريدمبشن»، فقد تكون المعادلة قد انقلبت تماماً.