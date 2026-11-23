

من ضفاف نهر تاجة في لشبونة إلى الأزقة المرصوفة بالحجارة في بورتو، ومن حكاية زهرة أسقطت دكتاتورية إلى لوحات فنية تختزن ذاكرة الإنسان، اكتشفت الزميلة اليازية البدواوي وجهاً مختلفاً لأوروبا، خلال رحلتها إلى البرتغال، التي وجدتها وجهة تستحق الاستكشاف بعيداً عن المسارات السياحية التقليدية.



ورغم رحلاتها المتعددة إلى القارة الأوروبية، ترى أن لشبونة وبورتو تتمتعان بشخصيتين مختلفتين عن المدن التي زارتها سابقاً، وأن جاذبية كل منهما تتحدد وفق اهتمامات المسافر وما يبحث عنه خلال رحلته.

في العاصمة لشبونة، التي يمكن الوصول إليها عبر رحلات جوية مباشرة من الإمارات، يستقبل الزائر نهر تاجة بمشهده الواسع، حيث المراكب الشراعية وأشعة الشمس المنعكسة على المياه وحركة السياح على ضفافه.



أما بورتو، التي يرتبط اسم البرتغال تاريخياً باسمها، فتقدم مشهداً مختلفاً، تتداخل فيه الأشجار مع العمارة القديمة، وتطل المدينة على المحيط الأطلسي، حاملة إرثاً معمارياً وثقافياً غنياً، إلى جانب تقاليد بحرية ومأكولات يشكّل السردين أحد أبرز رموزها.



مدينتان على التلال



تصف البدواوي بورتو بأنها مدينة ذات إيقاع حيوي ومتجدد، يمكن اكتشاف معالمها باستخدام عربات الترام الخشبية التقليدية أو بالتجول سيراً على الأقدام بين مبانيها التاريخية.



ومن أبرز التفاصيل المعمارية التي تستوقف الزائر البلاط الخزفي المزخرف المعروف باسم «أزوليجو»، الذي يكسو واجهات المباني وجدرانها، وتظهر نماذجه البديعة في محطة قطارات ساو بينتو، التي تحولت إلى معرض فني مفتوح أمام المسافرين.

وتعكس هذه الزخارف ملامح من التاريخ البحري البرتغالي والتأثيرات الأندلسية الإسلامية، من خلال الأنماط الهندسية والنباتية المتكررة، ودرجات الأزرق والأبيض والأخضر.



لكن استكشاف المدينتين يحتاج إلى استعداد بدني، فالعاصمة لشبونة تُعرف بلقب «مدينة التلال السبع»، فيما تنتشر في بورتو أيضاً المرتفعات والشوارع المنحدرة والسلالم التي تربط أحياءها التاريخية.



وتقول إن التجول في بعض هذه المناطق يشبه ممارسة رياضة المشي الجبلي داخل المدينة، ولذلك تنصح المسافرين بإعطاء الأولوية للأحذية الرياضية المريحة بدلاً من التركيز على أناقة الملابس.



وتلفت إلى أن الشوارع المرصوفة بمكعبات حجرية صغيرة ومصقولة قد تصبح زلقة عند هطول الأمطار، ما يستدعي الحذر، خصوصاً لدى كبار السن، وترى أن طبيعة المدينتين الجغرافية قد تجعلهما أقل ملاءمة للعائلات التي يصعب على أفرادها صعود المرتفعات والتنقل بين المنحدرات.



إقامة وسط التاريخ



في لشبونة، توصي البدواوي باختيار مكان للإقامة بالقرب من نهر تاجة وحي شيادو التاريخي، حيث يمكن الوصول سيراً إلى مجموعة من أبرز معالم العاصمة.



ومن بينها قوس روا أوغوستا، الذي شُيد تخليداً لإعادة إعمار المدينة بعد الزلزال المدمر عام 1755، إلى جانب الساحات التاريخية ومصعد سانتا جوستا والمسرح الوطني، فضلاً عن المتاجر القديمة والمكتبات التي حافظت على طابعها الأصلي.

وتبرز من بينها مكتبة «برتراند»، التي تأسست عام 1732، وتعد من أشهر المعالم الأدبية في العاصمة.



وفي حي شيادو أيضاً، يقع مقهى «آ برازيلييرا» التاريخي، المرتبط بالحياة الثقافية والأدبية البرتغالية، حيث ينتصب أمامه تمثال الشاعر فرناندو بيسوا، الذي اعتاد ارتياد المقهى.

ويمكن للزائر الاستمتاع بالقهوة البرتغالية المعروفة باسم «بيكا»، وهي من أنواع الإسبريسو، مع حلوى «باستيل دي ناتا» الشهيرة، التي تتنافس المخابز والمقاهي على تقديم أفضل وصفاتها.



وتقترح كذلك استكشاف أحياء ألفاما وغراسا والمناطق المحيطة بقلعة ساو جورج، حيث الأزقة الضيقة والإطلالات المرتفعة، مشيرة إلى أن اسم ألفاما يُرجح ارتباطه بالكلمة العربية «الحَمّة»، التي تشير إلى الينابيع الساخنة، في أحد الشواهد على الحضور العربي التاريخي في البرتغال.



أما في بورتو، فقد اختارت الإقامة في منطقة فيتوريا، الواقعة في قلب المدينة التاريخي، لقربها من المواقع الثقافية والأدبية التي شكلت محور اهتمامها خلال الزيارة.



زهرة غيّرت تاريخ البلاد



من أكثر المشاهد التي فاجأت البدواوي لدى وصولها إلى لشبونة جسر «25 أبريل»، الممتد فوق نهر تاجة، والذي يذكّر بتصميمه جسر غولدن غيت الشهير في سان فرانسيسكو.

غير أن ما أثار اهتمامها أكثر من جماله المعماري هو الحكاية التاريخية التي يحملها اسمه، المرتبط بثورة القرنفل في 25 أبريل 1974، التي أنهت عقوداً من الحكم الدكتاتوري في البرتغال.



وتستعيد البدواوي قصة سيليست سييروس، العاملة في أحد المطاعم، التي كانت تحمل باقة من أزهار القرنفل في يوم الثورة، بعدما تقرر إغلاق المطعم الذي تعمل فيه بسبب التحركات العسكرية.

وبحسب الرواية الشهيرة، صادفت سيليست أحد الجنود الذي طلب منها سيجارة، لكنها لم تكن تدخن، فناولته زهرة قرنفل وضعها في فوهة بندقيته. ثم بدأت بتوزيع بقية الأزهار على الجنود، لتتحول الزهرة الحمراء إلى أحد أبرز رموز الثورة.



وتقول إن معرفة هذه القصة جعلت مشاهدتها للجسر تجربة تتجاوز الإعجاب بمعلم سياحي، إذ أصبح بالنسبة إليها شاهداً على لحظة مفصلية من تاريخ البلاد، حين تحولت زهرة بسيطة إلى رمز للتحرر والتغيير السياسي.



رحلة خلف اللوحات



لم تقتصر رحلة البدواوي على المعالم التاريخية والأسواق والشوارع القديمة، فقد خصصت جزءاً مهماً منها لزيارة المتاحف والمعارض الفنية، وهو توجه تحرص عليه في أسفارها، حيث تفضل البحث عن الفعاليات الثقافية الدائمة والمؤقتة، حتى إن استدعى ذلك الانتقال إلى مدن أخرى.



ومن أبرز محطاتها مدينة كاشكايش الساحلية غرب لشبونة، التي زارتها خصيصاً لاكتشاف متحف الفنانة البرتغالية باولا ريغو.

لكن الزيارة حملت مفاجأة أخرى، عندما صادفت معرضاً للفنانة البرتغالية فاطمة كارفاليو في المركز الثقافي بالمدينة.



وتقول إنها اكتشفت من خلال المعرض تجربة فنية جمعت التصوير الفوتوغرافي بالتطريز اليدوي، حيث وثقت الفنانة أشجاراً معمرة يعود عمر بعضها إلى آلاف السنين، إلى جانب صور الزهور والثمار، مستخدمة الخيوط والنسيج لإضافة أبعاد بصرية جديدة إلى الصور.



ووجدت في الأعمال تأملاً فنياً في مفهوم الزمن، والعلاقة بين الطبيعة والذاكرة، وكيف يمكن للفنان أن يوثق مرور السنوات من خلال تفاصيل تبدو بسيطة.

أما التجربة الفنية الأكثر تأثيراً في رحلتها، فكانت في متحف سيرالفيس بمدينة بورتو، حيث تمكنت من زيارة معرض للفنانة الأمريكية أليس نيل في يوم عرضه الأخير.

وهناك استوقفتها لوحة «My Mother»، التي رسمت فيها الفنانة والدتها، وتعدها أهم عمل فني شاهدته خلال الرحلة بأكملها.



وتشير إلى أن إحدى القراءات النفسية المرتبطة بتجربة نيل الفنية ربطت اهتمامها المتكرر برسم الوجوه بطفولتها، حين كانت تتأمل وجه والدتها محاولة استكشاف مشاعرها ومعرفة مدى رضاها عنها.

وتصف مشاهدتها للعمل بأنها لحظة امتنان عميق، بعدما قادتها الرحلة إلى لوحة لم تكن تتوقع أن تترك فيها كل ذلك الأثر.



على مائدة البرتغاليين



في جانب الطعام، ترى البدواوي أن المطبخ البرتغالي يقدم خيارات متنوعة ومألوفة نسبياً للزائر الخليجي، خصوصاً مع الحضور الواسع للأرز في الأطباق الشعبية.

ومن بينها أطباق «أروز» التي تقدم بنكهات بحرية أو نباتية، إلى جانب طبق «فرانغو دي بيري بيري»، وهو دجاج مشوي متبل بالتوابل الحارة، ويمكن تقديمه مع الأرز الأبيض.



وتوضح أن هذه الأطباق قد تكون مناسبة من حيث الذوق للمسافر العربي، مع ضرورة التحقق من المكونات ومصدر اللحوم وطريقة التحضير لمن يبحث عن الطعام الحلال.

كما تنتشر المطاعم العربية والشرق أوسطية والهندية والإيطالية، التي يوفر بعضها خيارات حلال أو أطباقاً تلائم الاحتياجات الغذائية المختلفة، إلى جانب المطاعم المتخصصة في الأسماك والمأكولات البحرية.



وتلفت إلى حضور السردين في الثقافة الغذائية البرتغالية، سواء من خلال أطباق السمك المشوي أو المتاجر المتخصصة في السردين المعلب، التي أصبحت في حد ذاتها تجربة تسوق سياحية، بفضل تنوع منتجاتها وعبواتها وتصاميمها.



متى تسافر وكيف تتنقل؟



تفضل البدواوي زيارة البرتغال في منتصف أكتوبر، مع انحسار ذروة الموسم السياحي وبداية اعتدال الأجواء الخريفية، حيث تصبح درجات الحرارة ملائمة للمشي والتجول، مع احتمال هطول أمطار خفيفة.

ولا تفضل فصل الشتاء، بسبب طبيعة الشوارع المنحدرة والسلالم والأرصفة الحجرية التي قد تجعل التنقل أكثر صعوبة في الأجواء الممطرة.



وتقترح تخصيص ثمانية إلى عشرة أيام للرحلة، وهي مدة تتيح اكتشاف عدة مدن دون استعجال، مع منح بورتو حصة أكبر من أيام الإقامة، وعدم الاكتفاء بالعاصمة لشبونة.



كما توصي بزيارة سينترا وكاشكايش وغيرها من المدن الساحلية، لما تقدمه من تجارب مختلفة عن أجواء المدينتين الرئيسيتين.

وفي التنقلات اليومية، ترى أن المشي هو الوسيلة الأفضل لاكتشاف الأحياء التاريخية، خصوصاً مع ضيق بعض الأزقة وصعوبة الوصول إليها بالسيارات، ولذلك تشدد على أهمية اختيار موقع إقامة قريب من المعالم التي ينوي المسافر زيارتها.



أما للتنقل بين المدن، فتوصي باستخدام شبكة القطارات التابعة لشركة «كومبويوس دي بورتوغال»، المشغلة لقطارات الركاب في البلاد، بينما توفر عربات الترام التقليدية تجربة مميزة للتنقل داخل بعض المناطق الحضرية.

وتختتم البدواوي تجربتها بنصيحة للمسافرين بعدم الانشغال بوضع برنامج صارم لكل ساعة من الرحلة، وترك مساحة للمشي والاكتشاف والمصادفات، فقد تكون زيارة معرض غير مخطط لها، أو حكاية مرتبطة بجسر، أو مقهى قديم في شارع جانبي، أكثر ما يبقى في ذاكرة المسافر بعد عودته.