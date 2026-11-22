في الحياة الواقعية تبدو كلمة «لا» واضحة، هناك أشياء نتعلم منذ الصغر أن الابتعاد عنها هو القرار الصحيح، لكن ألعاب الفيديو تضع اللاعب أحياناً في مساحة مختلفة تماماً، فهو لا يجلس بعيداً ليرى شخصية ترتكب الخطأ كما يحدث في فيلم أو مسلسل، وإنما يمسك وحدة التحكم ويختار ويتحرك وينفذ، وهنا يصبح السؤال أكثر تعقيداً: فماذا يحدث عندما تمنح اللعبة اللاعب ميزة مقابل فعل مرفوض في الواقع؟ وهل يظل الاختيار حراً عندما تكون المكافأة في اتجاه والرفض في اتجاه آخر؟

عاد هذا السؤال إلى الواجهة مع «جراند ثفت أوتو 6»، بعدما حذّر الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات في الإمارات من محتوى مرتبط بتعاطي المخدرات والأنشطة غير المشروعة في اللعبة، ومن تأثير مثل هذه المضامين في وعي الأطفال والناشئة، داعياً الأسر إلى متابعة ما يلعبه الأبناء والتحقق من التصنيفات العمرية وتوعيتهم بالمحتوى الذي يتفاعلون معه.

القضية هنا لا تتوقف عند ظهور المخدرات على الشاشة، فالأدب والسينما والتلفزيون عرضت الجريمة والمخدرات منذ عقود، لكن لعبة الفيديو تضيف شيئاً مختلفاً، وهو المشاركة.

فاللاعب يستطيع التجربة واتخاذ القرار والحصول على مكافأة أو تحمل نتيجة، وربما هنا تكمن إحدى أكثر المفارقات إثارة في الألعاب، فهي تمنحنا إحساساً بالحرية الكاملة داخل عالمها، بينما تظل تلك الحرية في النهاية مجموعة من الخيارات التي وضعها المصمم مسبقاً.

ولا يبدأ هذا النقاش مع «جراند ثفت أوتو 6»، ففي سلسلة «فال آوت» مثلاً تظهر مواد خيالية مثل «جيت» و«منتاتس» و«سايكو»، ويمكن لبعضها أن يمنح الشخصية مزايا مؤقتة، في مقابل احتمال الإدمان أو آثار سلبية بحسب اللعبة والمادة المستخدمة، لتصبح المسألة أقرب إلى معادلة بين المخاطرة والمكافأة، فاللاعب يعرف أن هناك ثمناً محتملاً، ومع ذلك يرى أمامه فائدة فورية قد تدفعه إلى الضغط على الزر.

وتقدم «ديسكو إليسيوم» مثالاً مختلفاً، إذ يستطيع اللاعب استخدام مواد تغير بعض قدرات الشخصية بصورة مؤقتة، مع آثار سلبية محتملة، لكنه يستطيع أيضاً مواصلة اللعبة من دون الاعتماد عليها، وهنا تصبح المخدرات جزءاً من بناء شخصية تعاني أصلاً مشكلات مع الإدمان، ويصبح الامتناع نفسه أحد الطرق الممكنة للتعامل معها، أي أن اللعبة لا تقدم خياراً بلا عواقب، وإنما تترك اللاعب أمام الإغراء والثمن في الوقت نفسه.

أما «وي هابي فيو» فتأخذ الفكرة إلى مكان أكثر فلسفية، إذ يدور عالمها حول مادة خيالية تسمى «جوي» تستخدم لإبقاء السكان في حالة من السعادة المصطنعة، وهنا لا تصبح المادة مجرد وسيلة للحصول على ميزة أثناء اللعب، وإنما جزءاً من قصة أكبر عن الذاكرة والحقيقة والهروب منها والسيطرة على رؤية المجتمع للعالم، لتتحول المخدرات داخل اللعبة من تفصيل صادم إلى سؤال عن الثمن الذي يمكن أن يدفعه الإنسان مقابل ألا يرى الواقع كما هو.

سلسلة «جراند ثفت أوتو» نفسها سلكت طريقاً آخر، فقد حضرت المخدرات منذ سنوات ضمن عالمها الإجرامي، وظهرت في «فايس سيتي» و«سان أندرياس» ضمن القصص والصراعات، ثم أصبحت أكثر تفاعلاً في «تشايناتاون وورز»، التي قدمت نظاماً لشراء مواد غير مشروعة وبيعها، كما ظهرت لاحقاً أنشطة مرتبطة بإنتاج المواد المخدرة والاتجار بها داخل «جراند ثفت أوتو أونلاين».

وهنا يظهر الفارق الذي قد يكون أهم من وجود المخدرات نفسه، ففي لعبة قد تكون المادة فخاً له ثمن، وفي أخرى تصبح أداة لمناقشة الإدمان، وفي ثالثة تستخدم لفهم مجتمع خيالي، وفي لعبة أخرى تدخل ضمن اقتصاد افتراضي يتعلم اللاعب قواعده.

وفي حالة «جراند ثفت أوتو 6» تحديداً، ظهرت تقارير عن وصف نشر لفترة وجيزة على موقع نظام التصنيف الأوروبي «بيجي» قبل إزالته، وتحدث الوصف المنقول عن استخدام متكرر وواضح للمخدرات وإمكانية تفاعل الشخصيات مع مواد غير مشروعة من مخزونها.

كما لا توجد حتى الآن معلومات موثوقة تسمح بالقول إن اللاعب سيخسر في «جراند ثفت أوتو 6» إذا رفض استخدام المخدرات، وهذه نقطة مهمة، لأن السؤال المثير لا ينبغي أن يتحول إلى حقيقة غير مثبتة، لكن عدم وجود هذه المعلومة لا يلغي السؤال الأكبر الذي طرحه التحذير الإماراتي، وهو ما الذي يحدث عندما ينتقل السلوك من شيء يراه الطفل إلى شيء يشارك فيه داخل عالم يمنحه المكافآت ويحدد له طرق التقدم.

ربما لهذا السبب لا يكفي أن يعرف الأب أو الأم اسم اللعبة التي يستخدمها الطفل، ولا يكفي أيضاً أن تكون الإجابة هي المنع وحده، فالأكثر فائدة هو معرفة طبيعة التجربة نفسها، والجلوس أحياناً إلى جانب الطفل لفهم ما تضعه اللعبة أمامه من اختيارات وما تمنحه مقابل كل اختيار، وهو ما ينسجم مع دعوة الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات إلى الرقابة والتوعية والالتزام بالتصنيفات العمرية وتشجيع الأبناء على الأنشطة الإيجابية.