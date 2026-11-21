قد تبدأ المسألة بطلب يسمعه كثير من الآباء والأمهات، أريد «جراند ثفت أوتو 6»، وحين يأتي الرفض تكون الإجابة حاضرة، كل أصدقائي سيلعبونها.

وبين الجملتين تقف واحدة من أكثر ألعاب الفيديو المنتظرة في العالم، لعبة تحولت قبل وصولها إلى اللاعبين إلى حديث مواقع التواصل ومجتمعات الألعاب، حتى بات المراهق الذي لا يعرفها يشعر أحياناً بأنه غائب عن حديث يعرفه الجميع.

لكن الشعبية لا تعني أن اللعبة موجهة إلى جميع الأعمار، وهنا يصبح التصنيف العمري مهماً بالنسبة إلى الأسرة، ففي دولة الإمارات تخضع ألعاب الفيديو الإلكترونية لمنظومة تصنيف عمري تشرف عليها الهيئة الوطنية للإعلام، كما يخضع تداول النسخ الرقمية منها لإجراءات تنظيمية، بهدف ضمان توافق المحتوى المتداول في الدولة مع المعايير والسياسات الإعلامية المعتمدة.

وتزداد أهمية المسألة مع سلسلة مثل «جراند ثفت أوتو»، التي بنت عالمها منذ سنوات حول قصص الجريمة والمطاردات وسرقة المركبات والمواجهات، فيما تقدم «جراند ثفت أوتو 6» عالماً أكثر اتساعاً وواقعية، وهو ما يضع الأهل أمام سؤال يتجاوز شهرة اللعبة والضجة المحيطة بها، هل المحتوى الذي يراه الابن مناسب بالفعل لمرحلته العمرية؟

المشكلة أن الوصول إلى عالم اللعبة لم يعد يبدأ بشرائها، فقد يشاهد الطفل مقاطع منها عبر مواقع التواصل، أو يتابع صانع محتوى يلعبها، أو يجلس بجانب صديق يحمل جهاز التحكم، وربما يعرف الشخصيات والقصة والمهمات قبل أن تدخل اللعبة منزله أصلاً، ولهذا أصبح التحكم في المحتوى الذي يصل إلى الأبناء أكثر تعقيداً من مجرد السماح بشراء لعبة أو رفضه.

وتدور أحداث «جراند ثفت أوتو 6» في ولاية ليونيدا الخيالية المستوحاة من ولاية فلوريدا الأمريكية، وتتابع بصورة رئيسية شخصيتي جيسون دوفال ولوسيا كامينوس، داخل عالم تدور أجزاء واسعة منه حول الجريمة والمطاردات والسطو وسرقة المركبات، وهي موضوعات تجعل النظر إلى التصنيف العمري ضرورياً، حتى وإن كانت اللعبة نفسها قد تحولت إلى ظاهرة شعبية يعرفها الصغار والكبار.

ولا يتعلق الأمر بوجود مشاهد عنيفة وحدها، فطريقة تقديم المحتوى أصبحت مختلفة أيضاً، ألعاب اليوم تقترب أكثر فأكثر من واقعية الأفلام، مع فارق جوهري، اللاعب هنا لا يشاهد الشخصية وهي تتحرك فقط، وإنما يتحكم بها ويختار بعض تصرفاتها ويتفاعل مع عالمها لساعات طويلة.

لهذا فإن العمر ليس رقماً منفصلاً عن طبيعة الطفل، فدرجة النضج والقدرة على الفصل بين العالم الافتراضي والواقع، إلى جانب عدد الساعات التي يقضيها أمام الشاشة وتأثير اللعب في النوم والدراسة والأنشطة اليومية، كلها عوامل ينبغي أن تدخل في قرار الأسرة.

غير أن أصعب ما قد يواجه الآباء والأمهات ليس محتوى اللعبة نفسه، وإنما عبارة «الجميع يلعبها»، فاللعب بالنسبة إلى الجيل الجديد لم يعد نشاطاً فردياً ينتهي بإغلاق الجهاز، أصبح مساحة اجتماعية يتبادل فيها الأصدقاء الأخبار والمقاطع والنكات ويتحدثون عنها في المدرسة وعلى المنصات الرقمية، ومن لا يشارك قد يشعر أحياناً بأنه خارج دائرة أصدقائه.

ومع ذلك، لا يحتاج قرار الأسرة إلى التحول إلى معركة يومية حول جهاز التحكم، فالأجهزة الحديثة توفر أدوات للرقابة الأبوية يمكن من خلالها تحديد الألعاب التي يستطيع الأبناء الوصول إليها وفق أعمارهم، كما تتيح التحكم في مدة اللعب والمشتريات وبعض خصائص التواصل، وهي خيارات متاحة على أجهزة «بلاي ستيشن 5» و«إكس بوكس سيريس إكس وإس».

وقد يكون الحوار أكثر أهمية من زر المنع نفسه، لأن التصنيف العمري لا يعني أن اللعبة جيدة أو سيئة، وإنما يمنح الأسرة مؤشراً يساعدها على فهم طبيعة المحتوى والجمهور الذي يناسبه، ومن هنا يستطيع الأب أو الأم شرح سبب القرار بدلاً من الاكتفاء بعبارة «ممنوع».