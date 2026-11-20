ثلاثة عشر عاماً انتظرها جمهور «غراند ثفت أوتو» قبل العودة إلى «فايس سيتي»، لكن اللعبة لم تحتج إلا ساعات قليلة لتكشف أن هذا الانتظار صنع حدثاً تجارياً يتجاوز حدود صناعة الألعاب.

فبحسب تقديرات شركة «سنسور تاور»، باعت «GTA 6» نحو 24.6 مليون نسخة رقمية بحلول نهاية يوم إطلاقها، محققة إيرادات تقدر بنحو 2.36 مليار دولار، في انطلاقة تضعها أمام عدد من أكبر الألعاب وأكثرها ترقباً خلال السنوات الماضية.

ولابد من التوقف أولاً عند طبيعة هذه الأرقام، لأن «روكستار غيمز» والشركة الأم «تيك تو إنتراكتيف» لم تعلنا حتى الآن حصيلة رسمية للمبيعات، والأرقام المتداولة هي تقديرات خارجية تشمل الطلبات المسبقة والمبيعات الرقمية عبر «بلاي ستيشن 5» و«إكس بوكس سيريس إكس وإس»، ولا تشمل النسخ المباعة في المتاجر، ما يعني أن المقارنة مع ألعاب أخرى يجب أن تراعي اختلاف الفترات وطريقة احتساب المبيعات.

ومع ذلك، يبقى الفارق لافتاً، فقد احتاجت «GTA 5»، التي كانت تحمل الرقم القياسي السابق، إلى يوم كامل لبيع نحو 11.21 مليون نسخة وتحقيق 815.7 مليون دولار عند إطلاقها عام 2013، قبل أن تتجاوز إيراداتها مليار دولار خلال ثلاثة أيام، أما «GTA 6» فقد باعت، وفق التقديرات المتاحة، أكثر من ضعف عدد نسخ سابقتها، وحققت قرابة ثلاثة أضعاف إيراداتها في الفترة الأولى المحيطة بالإطلاق.

المقارنة تصبح أكثر وضوحاً عند وضع الرقم إلى جانب «سايبر بانك 2077»، إحدى أكثر الألعاب ترقباً في تاريخ الصناعة الحديث، فقد دخلت اللعبة السوق عام 2020 بنحو 8 ملايين طلب مسبق، ثم وصلت إلى 13 مليون نسخة خلال عشرة أيام، حتى بعد احتساب عمليات الاسترداد التي أعقبت المشكلات التقنية الكبيرة عند الإطلاق، وهي حصيلة تبدو ضخمة في سياقها، لكنها لا تزال تقارب نصف ما سجلته «GTA 6» في تقديرات يومها الأول.

أما «ريد ديد ريدمبشن 2»، وهي من تطوير «روكستار غيمز» أيضاً، فقد كانت بدورها ظاهرة تجارية عندما طرحت عام 2018، إذ حققت 725 مليون دولار خلال أول ثلاثة أيام، ثم تجاوزت شحناتها 17 مليون نسخة خلال أقل من أسبوعين، وتحديداً خلال 12 يوماً من الإطلاق، مع ملاحظة أن هذا الرقم كان يمثل النسخ المشحونة إلى المتاجر إلى جانب المبيعات الرقمية، وليس بالضرورة النسخ التي وصلت كلها إلى اللاعبين.

وحققت «هوغوورتس ليغاسي» انطلاقة عدت الأكبر في تاريخ «وارنر براذرز غيمز»، بعدما باعت أكثر من 12 مليون نسخة وحققت إيرادات بقيمة 850 مليون دولار خلال أسبوعين من إطلاقها في 2023، فيما سجلت 1.28 مليون مشاهد متزامن على منصة «تويتش»، وهو رقم قياسي حينها للعبة فردية، لكن «GTA 6» تجاوزت خلال يوم واحد ضعف عدد النسخ التي احتاجت لعبة عالم «هاري بوتر» إلى أسبوعين لبيعها، وفق تقديرات «سنسور تاور».

حتى سلسلة «كول أوف ديوتي»، التي اعتادت تحطيم أرقام الإطلاق، تبدو بعيدة في هذه المقارنة، فقد باعت «مودرن وورفير 3» نحو 6.5 ملايين نسخة في الولايات المتحدة وبريطانيا خلال أول 24 ساعة من إطلاقها عام 2011، محققة أكثر من 400 مليون دولار، وكانت تلك النتيجة كافية في وقتها لتُوصف بأنها أكبر افتتاح ترفيهي في التاريخ، قبل أن تنقل «GTA» سقف الصناعة إلى مستوى جديد.

واللافت أن «GTA 6» حققت هذه الانطلاقة في غياب نسخة الحاسوب الشخصي، إذ طرحت عند الإطلاق على منصتي «بلاي ستيشن 5» و«إكس بوكس سيريس إكس وإس» فقط، بينما لم تعلن «روكستار» موعداً رسمياً لإصدارها على الحاسوب، ووفق تقديرات «سنسور تاور»، جاءت نحو 75% من المبيعات الرقمية المقدرة من «بلاي ستيشن»، مقابل 25% من «إكس بوكس».

ولا تقتصر القصة على ملايين النسخ المباعة، فقد وصل سعر النسخة العادية في الولايات المتحدة إلى 79.99 دولاراً، والنسخة الأعلى إلى 99.99 دولاراً، ما ساعد اللعبة على تحقيق إيرادات أكبر من ألعاب صدرت عندما كان السعر القياسي أقل، كما أن الطلبات المسبقة فتحت منذ يونيو، ولهذا فإن رقم يوم الإطلاق لا يعني أن 24.6 مليون شخص اشتروا اللعبة خلال الساعات الأربع والعشرين نفسها، وإنما يمثل الحصيلة المتراكمة التي أصبحت قابلة للعب عند موعد الإصدار.

وهذا التفصيل مهم لأن المقارنة العادلة لا تعتمد على الرقم وحده، فـ«GTA 6» وصلت إلى السوق مستفيدة من نمو المبيعات الرقمية، واتساع قاعدة أجهزة الجيل الحالي، وانتشار البث المباشر وصناع المحتوى، وحملة انتظار استمرت منذ إطلاق الجزء السابق في 2013، كما أنها صدرت في زمن أصبح فيه شراء اللعبة مسبقاً وتنزيلها قبل الإطلاق أسهل من الوقوف أمام المتاجر في منتصف الليل.