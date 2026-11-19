في صناعة تتجه تدريجياً نحو التحميل الرقمي، كان من المفترض أن تصبح علب الألعاب والأشرطة جزءاً من الماضي، لكن لعبة ظهرت للمرة الأولى عام 1998 عادت بعد 28 عاماً لتقدم نتيجة معاكسة تماماً.

تمكنت النسخة المعاد تطويرها من ذا ليجند أوف زيلدا: أوكارينا أوف تايم، والمخصصة لجهاز نينتندو سويتش 2، من أن تصبح اللعبة المادية الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة خلال 2026 بعد أسبوع واحد فقط من طرحها، وفق بيانات شركة سيركانا المتخصصة في تتبع مبيعات سوق ألعاب الفيديو.

وتجاوزت اللعبة مليون نسخة مادية في الولايات المتحدة خلال أسبوع إطلاقها، لتصبح أول لعبة تحقق هذا الرقم في أسبوع الإطلاق منذ ذا ليجند أوف زيلدا: تيرز أوف ذا كينغدوم عام 2023.

لكن المفاجأة لا تتوقف عند الولايات المتحدة، فقد باعت اللعبة نحو 5.2 ملايين نسخة حول العالم خلال أربعة أيام فقط من طرحها، وفق بيانات نينتندو، وهو رقم يشمل المبيعات الرقمية والمادية.

وأصبحت بذلك ثاني أكثر ألعاب سويتش 2 مبيعاً عالمياً، خلف ماريو كارت وورلد التي وصلت مبيعاتها إلى 16.48 مليون نسخة.

لماذا يشتري اللاعبون لعبة عمرها 28 عاماً؟

القصة تصبح أكثر إثارة عند العودة إلى أصل اللعبة.

ظهرت أوكارينا أوف تايم للمرة الأولى عام 1998 على جهاز نينتندو 64، وأصبحت منذ ذلك الحين واحدة من أشهر الألعاب في تاريخ صناعة ألعاب الفيديو.

النسخة الجديدة ليست مجرد إعادة إصدار، وإنما إعادة تطوير كاملة للعبة لجهاز سويتش 2.

وهكذا وجدت نينتندو نفسها تبيع القصة نفسها إلى جيلين مختلفين: لاعبون عاصروا النسخة الأصلية قبل نحو ثلاثة عقود، وجمهور أصغر ربما يكتشفها للمرة الأولى.

وحقق الإصدار الجديد أيضاً استقبالاً نقدياً قوياً، إذ حصل على 96 من 100 على موقع ميتاكريتيك، بينما منحه موقع نينتندو لايف تقييماً بلغ 9 من 10.

اللاعب لا يريد مجرد «رخصة»

خلال السنوات الأخيرة أصبحت صناعة ألعاب الفيديو أكثر اعتماداً على التنزيلات والمتاجر الرقمية، بما يمنح المستخدم سهولة شراء اللعبة وتشغيلها من دون الحاجة إلى قرص أو شريط.

ولكن النسخة المادية تقدم منتجاً يمكن الاحتفاظ به ووضعه على الرف أو بيعه وإهداؤه لشخص آخر.

وتظهر هذه العلاقة بصورة خاصة لدى جمهور نينتندو، فوفق بيانات أوردتها بوليغون، تستحوذ أجهزة الشركة على نحو 63% من مبيعات الألعاب المادية في الولايات المتحدة، مقابل 32% لأجهزة بلاي ستيشن ونحو 4% لأجهزة إكس بوكس. وعلى المستوى العالمي، ما زالت النسخ المادية تشكل نحو 40% من مبيعات نينتندو.

وهذا يجعل مليون نسخة من أوكارينا أوف تايم أكثر من مجرد رقم مبيعات جيد، فهي تظهر أن هناك شريحة كبيرة من المستخدمين لا تزال ترى قيمة في امتلاك اللعبة بصورتها المادية، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعنوان يحمل قيمة عاطفية أو يمكن الاحتفاظ به كقطعة من مجموعة ألعاب.

«جي تي إيه 6» تغير المعادلة

ورغم الرقم القياسي لزيلدا، قد يكون بقاؤها في الصدارة قصيراً.

فإطلاق غراند ثفت أوتو 6 يضيف منافساً ضخماً إلى السوق.

والمفارقة أن نسختها التي تباع في المتاجر ليست نسخة مادية بالشكل التقليدي، إذ تحتوي العلبة على رمز لتنزيل اللعبة بدلاً من قرص.

ومع ذلك، تحتسب سيركانا هذا النوع من المبيعات ضمن مبيعات الألعاب المادية الجديدة، إلى جانب الأقراص والأشرطة وبطاقات الألعاب.

وهذا يعني أن جي تي إيه 6 يمكن نظرياً أن تنتزع صدارة 2026 من زيلدا في التصنيف الأمريكي، رغم أن المشتري لا يحصل فعلياً على اللعبة داخل العلبة.

وهنا تظهر مفارقة جديدة في صناعة الألعاب: ما الذي يعنيه أصلاً أن تشتري لعبة «مادية» إذا كانت العلبة نفسها تحتوي على رمز تحميل؟

نجاح أوكارينا أوف تايم لا يعني أن التحول الرقمي توقف، لكنه يثبت أن النسخة المادية لم تفقد قيمتها بعد، خصوصاً عندما تلتقي لعبة صنعت ذكريات جيل كامل مع جمهور جديد.