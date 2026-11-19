قبل أن يدخل ملايين اللاعبين شوارع «فايس سيتي» الافتراضية، كان عليهم أولاً تنزيل ملف يصل حجمه إلى نحو 212 غيغابايت.

ومع اندفاع أعداد ضخمة من المستخدمين لتحميل غراند ثفت أوتو 6، أو «جي تي إيه 6»، في الفترة نفسها، ظهر سؤال بدا قبل سنوات أقرب إلى المبالغة: هل تستطيع لعبة واحدة أن تؤثر فعلاً في حركة الإنترنت حول العالم؟

الإجابة ليست ببساطة نعم أو لا، فاللعبة لم تجعل الإنترنت أبطأ في كل منزل حول العالم، لكنها تسببت في موجة هائلة من عمليات التنزيل، تزامنت مع وصول حركة البيانات على شبكات رئيسية إلى مستويات قياسية.

بدأ التحميل المسبق للعبة في 10 نوفمبر، قبل إطلاقها رسمياً في 19 نوفمبر، وهي خطوة سمحت للاعبين بتنزيل الملف الضخم مسبقاً بدلاً من انتظار يوم الإطلاق.

وعلى أجهزة «بلاي ستيشن 5» بدأ التحميل عند منتصف الليل وفق التوقيت المحلي، بينما اتبعت أجهزة «إكس بوكس سيريس إكس وإس» توقيتاً موحداً عالمياً لبدء العملية.

وكان الهدف توزيع الضغط على عدة أيام بدلاً من ترك ملايين الأجهزة تطلب أكثر من 200 غيغابايت لكل منها في الساعات نفسها.

لكن ذلك لم يمنع ظهور قفزة كبيرة في حركة البيانات.

فبحسب بيانات شبكات دي-سيكس، التي تدير نقاطاً رئيسية لتبادل حركة الإنترنت، وصلت حركة البيانات على شبكاتها العالمية إلى نحو 33.03 تيرابت في الثانية في 18 نوفمبر، بزيادة تقارب 25% مقارنة بأسبوع اعتيادي في بداية العام. كما سجلت الشبكة مستوى قياسياً بلغ 33.01 تيرابت في الثانية في 10 نوفمبر، بالتزامن مع بداية موجة التحميل المسبق للعبة.

عندما تتحول لعبة إلى حدث إنترنت

لفهم حجم الظاهرة، يكفي إجراء عملية حسابية بسيطة.

إذا قام مليون لاعب فقط بتنزيل ملف بحجم 212 غيغابايت، فنحن نتحدث عن نحو 212 بيتابايت من البيانات التي يجب نقلها إلى أجهزة اللاعبين، وإذا تضاعف عدد المستخدمين، تتضاعف كمية البيانات معها.

ولهذا لم يعد إطلاق لعبة ضخمة حدثاً يخص شركات الألعاب وحدها، فهو يعني أيضاً شركات الاتصالات ومشغلي مراكز البيانات وشبكات توزيع المحتوى ونقاط تبادل الإنترنت التي يتعين عليها التعامل مع الارتفاع المفاجئ في الطلب.

والظاهرة ليست جديدة.

ففي عام 2024، شكّل التحميل المسبق للعبة كول أوف ديوتي: بلاك أوبس 6 وحده نحو 19% من إجمالي حركة البيانات على شبكة كومكاست خلال أسبوع الإطلاق، في واحدة من أكبر موجات حركة الإنترنت التي سجلتها الشركة.

وقبلها، أدى إطلاق كول أوف ديوتي: مودرن وورفير 3 إلى تسجيل شبكة فيرجن ميديا أو 2 رقماً قياسياً جديداً لحركة البيانات في بريطانيا، بزيادة بلغت 22% عن الرقم القياسي السابق، فيما سجلت شبكتا بي تي وإي إي واحدة من أعلى ذروات استخدام الإنترنت لديهما.

لكن حالة «جي تي إيه 6» تكتسب أهمية أكبر بسبب اجتماع عاملين في الوقت نفسه: الحجم الهائل للملف والشعبية الاستثنائية للعبة بعد سنوات طويلة من انتظار الجزء الجديد.

هل أصبح «الواي فاي» أبطأ فعلاً؟

ارتفاع حركة الإنترنت عالمياً لا يعني بالضرورة أن شخصاً في دبي سيلاحظ أن هاتفه أصبح أبطأ لأن لاعباً في لندن يقوم بتنزيل «جي تي إيه 6»، فالإنترنت ليس خطاً واحداً يتقاسمه جميع سكان العالم، وإنما شبكة مترابطة من مزودي خدمات الاتصالات والكابلات ومراكز البيانات والخوادم ونقاط تبادل حركة الإنترنت.

وقد يظهر البطء عندما يتركز الطلب في جزء معين من هذه المنظومة، خصوصاً خلال ساعات الذروة أو عند تعرض خوادم ومنصات التنزيل نفسها لضغط مرتفع.

أما داخل المنزل، فقد تصبح المسألة أكثر وضوحاً.

ففي اختبار لتنزيل اللعبة باستخدام اتصال بالألياف بسرعة 1 غيغابت في الثانية، استغرق تنزيلها بواسطة كابل «إيثرنت» نحو 63 دقيقة.

وعند الاعتماد على «الواي فاي» في التجربة نفسها، انخفضت السرعة إلى 76.8 ميغابت في الثانية، لترتفع مدة التنزيل المقدرة إلى أكثر من خمس ساعات.

وعلى اتصال ثابت بسرعة 100 ميغابت في الثانية، يحتاج تنزيل 212 غيغابايت نظرياً إلى نحو 4 ساعات و43 دقيقة.

وعند سرعة 50 ميغابت تقترب المدة من تسع ساعات ونصف، فيما قد يحتاج اتصال بسرعة 10 ميغابت إلى قرابة 47 ساعة لإتمام المهمة.

والأهم أن جهاز الألعاب الذي يقوم بتنزيل ملف بهذا الحجم قد يستهلك جزءاً كبيراً من سعة الاتصال المتاحة داخل المنزل.

وهنا قد يلاحظ أفراد الأسرة تراجعاً في جودة بث الفيديو أو بطئاً في الأجهزة الأخرى، خصوصاً إذا لم يكن جهاز التوجيه ينظم توزيع السعة بين الأجهزة.