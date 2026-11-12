إجازة مدفوعة للعب «GTA 6».. حين تدخل لعبة الفيديو إلى سياسات العمل

في 19 نوفمبر، لن يجلس بعض موظفي «لوجيتك» أمام حواسيب العمل، ولن يحتاجوا إلى اختراع موعد طبي أو الادعاء بإصابتهم بما بات يُسمى مازحاً «حمّى GTA»، فيمكنهم ببساطة أخذ يوم إجازة مدفوع، وإمضاء الوقت أمام لعبة يختارونها.

أطلقت الشركة المتخصصة في صناعة ملحقات الحواسيب والألعاب مبادرة تحمل اسم «يوم لوجي للألعاب»، تمنح موظفيها حول العالم، من العاملين بدوام كامل إلى المتدربين، يوماً إضافياً مدفوع الأجر لممارسة ألعاب الفيديو وتشمل المبادرة نحو 7 آلاف موظف، ويمكن استخدام الإجازة في أي موعد حتى نوفمبر 2027.

رسمياً، لا تشترط «لوجيتك» أن يقضي الموظفون اليوم مع «جراند ثفت أوتو 6»، ويمكن لكل منهم اختيار اللعبة والموعد المناسبين.

لكن توقيت الإعلان لا يترك مجالاً كبيراً للصدفة، إذ تستعد «روكستار غيمز» لإطلاق الجزء الجديد المنتظر من السلسلة في 19 نوفمبر 2026، بعد أكثر من 13 عاماً على صدور «GTA 5».

وأكدت الشركة أن اللعبة ستصدر على «بلاي ستيشن 5» و«إكس بوكس سيريس إكس وإس».

وستحوّل «لوجيتك» مقرها في سان خوسيه إلى مساحة للألعاب يوم الإطلاق، مع تنظيم بث خاص يقوده المدير العام لـ«لوجيتك جي» واللاعب التنافسي السابق روبن بيسبانن.

اللعب ليس وقتاً ضائعاً

تقدم «لوجيتك» الإجازة باعتبارها محاولة لتغيير نظرة بيئة العمل إلى الألعاب، لا مجرد احتفال بإطلاق منتج ترفيهي ضخم.

وقالت الرئيسة التنفيذية للشركة هانيكه فابر إن الوقت حان للتخلص من الصورة النمطية التي تعتبر اللعب مضيعة للوقت، مشيرة إلى أن اندماج الموظف في اللعب والعمل يمكن أن يدعم أداءه في المجالين.

أما مسؤولة شؤون الموظفين في الشركة إيلين ليرد، فترى أن منح العاملين وقتاً مخصصاً للابتعاد عن العمل والانغماس في اللعب قد يساعدهم على العودة بتركيز وطاقة متجددة وطرق مختلفة للتعامل مع التحديات المعقدة.

وتستند الشركة إلى استطلاعات تشير إلى أن كثيراً من اللاعبين يربطون الألعاب بالثقة والتركيز والقدرة على حل المشكلات، غير أن هذه النتائج تعتمد على انطباعات المشاركين عن أنفسهم، ولا تثبت وحدها أن يوم اللعب يؤدي مباشرة إلى رفع الإنتاجية.