جمهورية الماء والضوء.. البندقية كما يراها المسافر المتأمل

حين تتأمل خريطة البندقية، لا تبدو كمدينة تقليدية ذات شوارع مألوفة، بل ككائن مائي يتنفس عبر 177 قناة، وتتوزع أعضاؤه على ما يزيد على مئة جزيرة صغيرة تطفو في شمال شرق إيطاليا فوق البحر الأدرياتيكي. هذه المدينة التي اشتق اسمها اللاتيني من قبائل «الفينيتي» القديمة، أما اسمها العربي «البندقية» فهو تحوير لاسمها الإيطالي القديم «بونو دوتشيا» (Buono Ducea) أو «بونو دوكيا» الذي يعني «الدوقية الجميلة»، إذ لم تكن تلك المدينة مجرد بقعة ساحرة على الماء، بل كانت إمبراطورية تجارية بحرية ربطت الشرق الأدنى بأوروبا ونقلت التوابل والحضارات لقرون.

واليوم، ورغم أن عدد سكانها يقارب 271 ألف نسمة، إلا أن البندقية المدرجة بالكامل على قائمة اليونيسكو للتراث الإنساني، تقف كمتحف مفتوح يتحدى الزمن؛ فكل ركن فيها مشبع بروح عصر النهضة ولمسات عمالقة الريشة مثل تيتيان وتينتوريتو وفيرونيز.

معالم تقرأ التاريخ: بين ذهب الكنائس وزرقة القنوات

القنال الكبير: الشريان الحيوي للمدينة، وهو ممر مائي يلتف على هيئة حرف S يمتد مسافة أربعة كيلومترات. هنا لا تسير السيارات، بل ترسو على ضفافه زوارق «الجندول» الخشبية وسفن النقل العام، عاكسة واجهات القصور التاريخية على صفحة الماء. ويصعد على متن هذه الزوارق السياح للتجول عبر المدينة.

قصر الدوق: تحفة معمارية تنتمي للطراز الفينيسي، شُيد بين عامي 1309 و1424 ليكون مقر الحكم ومصدر هيبة الجمهورية التاريخية، رابضاً بين ساحة سان ماركو والواجهة البحرية.

كاتدرائية سان ماركو: صرح كنسي يعود للقرن التاسع الميلادي، يذهل الزائر بتفاصيل عمارته البيزنطية فسيفسائية الذهبية وكنوزه الأثرية النادرة.

جسر ريالتو: أيقونة العمارة الفينيسية التي استغرق بناؤها ثلاث سنوات في أواخر القرن السادس عشر، ليبقى حتى اليوم الشاهد الأجمل على حركة التجارة القديمة فوق القنال الكبير.

متحف كورير: نافذة نادرة على أسلوب حياة نبلاء البندقية وتاريخهم الثقافي، تأسس بفضل المقتنيات الثمينة والمخطوطات الأثرية للنبيل ثيودور كورير.

فن البقاء على قيد الماء..أين تسكن؟

تتمركز خيارات الإقامة الفاخرة حول قلب المدينة التاريخي لتتيح للمسافر استكشاف الأزقة سيراً على الأقدام:

دانييلي : تجربة من فئة الخمس نجوم تجمع فخامة العصور القديمة، ويبعد خطوات (300 متر) عن كاتدرائية سان ماركو.

باليوني لونا: أحد أرقى فنادق الخمس نجوم، على مسافة أقل من عشر دقائق مشياً من قصر الدوق.

سكن لا كامبانا : خيار أنيق من فئة الخمس نجوم يقع على بُعد 300 متر من الكاتدرائية.

طقوس المائدة: نكهات من الإرث المحلي إلى التنوع العالمي

يعكس المطبخ في البندقية هويتها كمدينة بحرية استقبلت ثقافات العالم:

المذاق الفينيسي التقليدي: يقدم مطعم كوادري وجبات محلية راقية بإطلالة مباشرة على ساحة سان ماركو، بينما يبرع مطعم دا فيورا في تقديم الوصفات الحصرية الراقية تحت إشراف طهاة محترفين، إلى جانب مطعمي أنتيكا أوستيريا وأوستاريا إل غارانغيلو المعروفين بلمساتهما المبتكرة للمطبخ الإيطالي الأصيل.

خيارات المطبخ الشرقي والحلال: تحتضن المدينة خيارات متنوعة تناسب مختلف الأذواق، أبرزها مطعم أورينت إكسبرينس الذي يقدم أطباقاً آسيوية وشرق أوسطية وأفغانية معتمدة للحلال، بالإضافة إلى بونيسيمو المتخصص في النكهات الهندية.

احتفالات المدينة.. حين تستعيد البندقية بريقها القديم:

لا تكتمل هوية البندقية دون مهرجاناتها التي تبدو وكأنها مشاهد سينمائية حية:

كرنفال الأقنعة: يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر؛ وفيه تستعيد المدينة بهجتها التاريخية كل عام (بين أواخر يناير ومنتصف فبراير)، حيث يرتدي الناس فيه أقنعة وأزياءً ساحرة بألوان زاهية وتفاصيل دقيقة تعكس براعة الحرفيين في البندقية.

سباق الزوارق التاريخي: يقام في الأحد الأول من شهر سبتمبر تخليداً لأمجاد الأسطول الفينيسي منذ القرن السادس عشر. يتنافس المجدفون بأزياء تاريخية من القرون الوسطى على متن قوارب خشبية ملونة تجوب القنال الكبير في مشهد بصري مهيب.