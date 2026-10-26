طوكيو.. مدينة لا تكشف أسرارها من الزيارة الأولى



من أزقة أساكوسا التقليدية إلى شوارع شيبويا الصاخبة تقدم العاصمة اليابانية لزوارها تجارب، تتجاوز معالمها الشهيرة، حيث تتجاور الأسواق الشعبية والمتاجر الفاخرة والحدائق الهادئة في مدينة لا تتوقف عن الحركة.



بعد أربع رحلات إلى اليابان لا تزال سارة كلداري تجد في طوكيو ما يدفعها للعودة إليها، فكل زيارة تكشف لها جانباً جديداً من مدينة تصفها بأنها أشبه بمدن عدة في مكان واحد.



وتقول: «إن ما يميز طوكيو ليس تنوع معالمها فحسب، بل قدرتها على الجمع بين إيقاع الحياة السريع والهدوء، فرغم ازدحام محطات القطارات والشوارع تسود ثقافة احترام الآخرين، والمحافظة على الهدوء في الأماكن العامة، وتلفت إلى أن الانتقال من محطة مزدحمة إلى شارع جانبي صغير قد يستغرق دقائق معدودة، لكنه يمنح الزائر إحساساً بالانتقال إلى عالم مختلف، حيث المقاهي العائلية والمتاجر القديمة، التي تحتفظ بطابعها الخاص وسط مظاهر الحداثة».

أين تقيم؟



تنصح كلداري زوار طوكيو للمرة الأولى بالإقامة في منطقة أساكوسا، التي تحتفظ بطابع اليابان التقليدي، وتضم معبد سينسوجي التاريخي، وشوارع تنتشر فيها متاجر الهدايا والحلويات المحلية، ويمكن للزائر استئجار زي الكيمونو التقليدي والتجول في المنطقة، ثم التنزه بمحاذاة نهر سوميدا وصولاً إلى برج طوكيو سكاي تري.

وتؤكد أهمية اختيار فندق قريب من محطة قطارات، نظراً لاعتماد الزوار على شبكة المواصلات العامة في تنقلاتهم اليومية.

أما عشاق التسوق الفاخر فتقترح عليهم منطقة غينزا، بينما توفر هاراجوكو تجربة مختلفة لمحبي الأزياء الشبابية، وتستقطب أكيهابارا وإكيبوكورو هواة الأنمي وألعاب الفيديو.



ومن الوجهات غير التقليدية التي توصي بها منطقة كاباباشي، المتخصصة في أدوات المطبخ والسكاكين اليابانية والخزفيات، حيث توفر بعض متاجرها خدمة نقش الأسماء على المشتريات.

ثقافة شعبية في الشوارع



ومن المفاجآت التي استوقفت كلداري حضور شخصيات الأنمي وألعاب الفيديو في تفاصيل المدينة اليومية، بما فيها المجسمات والرسومات المنتشرة في بعض الأماكن العامة، ففي حديقة مياشيتا بمنطقة شيبويا، يمكن مشاهدة مجسم لشخصية «عبقور»، التي عرفتها أجيال عربية عبر شاشات التلفزيون.

وترى أن هذه التفاصيل تضيف إلى طوكيو جانباً مرحاً، لا يتوقعه الزائر الذي يعرفها فقط باعتبارها مركزاً عالمياً للأعمال، وتمنح محبي الثقافة اليابانية فرصة لاكتشاف معالم غير تقليدية.

الطعام والتسوق



تضع كلداري سوق تسوكيجي الخارجي ضمن أبرز التجارب التي تستحق الزيارة صباحاً، لما يضمه من مطاعم وأكشاك تقدم المأكولات البحرية الطازجة، ولا سيما السوشي والتونة اليابانية.



وتنبه المسافرين المسلمين إلى ضرورة التحقق من مكونات الأطعمة والصلصات والمرق، لاحتمال احتوائها على مشتقات الخنزير أو الكحول، حتى في بعض الحلويات والمخبوزات. وتشير إلى توافر مطاعم تقدم الرامن والكاري الياباني الحلال، إلى جانب خيارات واسعة من المطابخ العالمية.



وفي التسوق توصي بزيارة متجر «إيتويا» في غينزا، الذي يمتد على 12 طابقاً متخصصاً في القرطاسية وأدوات الرسم والهدايا، كما تلفت إلى ثقافة «أومياجي» اليابانية، القائمة على شراء الهدايا والحلويات المحلية للأصدقاء والأقارب.

متى تزور طوكيو؟



تفضل كلداري زيارة العاصمة اليابانية خلال الخريف، خصوصاً نوفمبر، عندما تكتسي الأشجار بالألوان الحمراء والبرتقالية والصفراء، بينما يمثل أواخر مارس وبداية أبريل موسماً لمشاهدة أزهار الكرز، وممارسة تقليد «الهانامي»، المتمثل في التنزه تحت الأشجار المزهرة.

وتنصح بالحجز المبكر خلال موسم أزهار الكرز، بسبب ارتفاع الطلب السياحي، وتخصيص خمسة إلى سبعة أيام على الأقل لاستكشاف المدينة دون استعجال.

التنقل واكتشاف التفاصيل



توصي باستخدام بطاقات المواصلات مسبقة الدفع «سويكا» أو «باسمو»، والاستعانة بخرائط غوغل لتحديد خطوط القطارات ومواعيدها، وتنبه العائلات التي تستخدم عربات الأطفال إلى ضرورة التأكد من مواقع المصاعد في المحطات.

ومن التجارب التي تستحق الاكتشاف جمع الأختام التذكارية الخاصة بمحطات القطارات والمعالم السياحية، إذ يحمل كل ختم تصميماً يعكس هوية المكان، ويمكن جمعها في دفتر صغير يتحول مع نهاية الرحلة إلى سجل للأماكن التي زارها السائح.

وتختتم كلداري نصائحها بالدعوة إلى تخصيص وقت للتجول دون برنامج محدد، فبعيداً عن المعالم المزدحمة تختبئ متاجر عائلية ومقاهٍ صغيرة وشوارع هادئة تمنح الزائر فرصة لاكتشاف طوكيو من زاوية مختلفة.