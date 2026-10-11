إندونيسيا تنقذ 8 من إنسان الغاب المهدد بالانقراض

قالت السلطات الإندونيسية وعاملون في مجال الحفاظ على الحياة البرية اليوم الأحد، إنهم نجحوا في ​نقل ثمانية حيوانات إنسان غاب (الأورانجوتان) إلى منطقة آمنة بعد ‌أن دمرت حرائق الغابات مواطن هذه الثدييات المهددة بالانقراض في غابات جزيرة بورنيو.

وتكافح إندونيسيا أسوأ حرائق غابات تشهدها منذ نحو 11 عاماً، لا ​سيما في جزيرتي سومطرة وبورنيو، وحذرت الحكومة من ​أن الحرائق قد تستمر حتى نوفمبر، مع ⁠تفاقمها بسبب ظاهرة النينيو المناخية.

وقالت الحكومة الإندونيسية ومؤسسة معنية بالحياة ​البرية في بيان إن الحيوانات التي جرى إنقاذها بين أغسطس وسبتمبر شملت ثلاث أمهات مع صغارهن وذكرين يافعين من إنسان الغاب، وذلك من عدة مواقع.

وأضاف البيان: «من المتوقع أن يتيح نقل الأورانجوتان ​الثمانية إلى غابة باتو نيامبو المحمية فرصة للعودة إلى العيش ​بصورة طبيعية».

وذكر الصندوق العالمي للطبيعة أن إنسان الغاب من القردة العليا المهددة ‌بشدة ⁠بالانقراض، ولا يوجد في البرية إلا في جزيرتي بورنيو وسومطرة بجنوب شرق آسيا، وتضم إندونيسيا الأنواع الثلاثة المعروفة من هذا الحيوان.

وتراجعت أعداده بسبب إزالة الغابات وحرائقها والصيد الجائر.