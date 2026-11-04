لماذا أصبحت "Mogging" كلمة العام 2026 ؟

قد يحدث ذلك في صالة رياضية، أو داخل لعبة فيديو، فترى شخص أو شيء يتفوق عليك إلى درجة يجعلك تبدو أقل منه، وفجأة هناك كلمة واحدة لوصف ما حدث: «Mogging».

الكلمة التي خرجت من زوايا محدودة على الإنترنت ووصلت لاحقاً إلى الاستخدام اليومي، اختارها قاموس «كولينز» كلمة العام 2026، بعدما أصبحت تعبيراً يستخدم لوصف التفوق على شخص أو شيء آخر، أو جعله يبدو أقل مستوى من حيث المظهر أو الثقة أو المكانة.

وبحسب مقال كتبته راشيل كوين لصالح «كولينز»، يمكن استخدام الكلمة عندما يجعل شخص شخصاً آخر يبدو أقل منه بالمقارنة، وهي فكرة جعلت المصطلح يجد مساحة واسعة في ثقافة الإنترنت، حيث لا تتوقف المقارنات تقريباً.

من كمال الأجسام إلى الحياة اليومية

لكن «Mogging» لم تبدأ في 2026، فوفقاً لكوين، يُعتقد أن أصلها يعود إلى اختصار لكلمة «Amog»، المأخوذة من عبارة «Alpha Male of the Group»، أي الرجل المهيمن أو الأبرز داخل المجموعة.

وظهر المصطلح للمرة الأولى في ثقافة كمال الأجسام قبل نحو عقد، قبل أن ينتقل تدريجياً إلى مجتمعات الإنترنت، حيث تغير استخدامه واتسع معناه.

وبحلول 2026، خرجت الكلمة من تلك الدوائر وأصبحت جزءاً من اللغة العامية اليومية.

ولشرح مدى مرونة استخدامها، قدمت كوين أمثلة شديدة الاختلاف: قد يقوم مراهق بـ«mogging» لرياضي من النخبة، وقد تتفوق لعبة فيديو جديدة على لعبة قديمة يحبها الجميع، وحتى رغيف العجين المخمر الذي أعدّه صديقك قد يجعل الرغيف الذي أمضيت عطلة نهاية الأسبوع بأكملها في تحضيره يبدو أقل إثارة، فإذا جعلك شخص أو شيء تبدو سيئاً قليلاً بالمقارنة، فقد تعرضت لـ«Mogging».

وتوزعت المصطلحات المرشحة للفوز بكلمة العام بين النقل والسياسة والمناخ وسوق العمل والثقافة، لترسم كل كلمة بطريقتها صورة لعدد من التحولات التي ميزت العام.

في قطاع النقل، مثلاً، ظهرت كلمة «carspreading»، وهي تصف توجه شركات السيارات نحو إنتاج مركبات أطول وأعرض وأثقل بصورة متزايدة.

ووفقاً لما أوردته كوين، شكلت السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات أكثر من نصف مبيعات السيارات الجديدة في 2025، وهو اتجاه انعكس على المساحات المتاحة في مواقف السيارات والطرق الريفية الضيقة.

السياسة والمناخ

ووصلت قائمة «كولينز» أيضاً إلى السياسة مع مصطلح «Manchesterism»، أو «المانشسترية»، الذي يشير، وفقاً للنص، إلى فلسفة مرتبطة بآندي برنهام، تقوم على نقل مزيد من الصلاحيات إلى المناطق والجمع بين النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي.

وفي البيئة ظهر مصطلح «firewave»، الذي صاغه باحثون في «إمبريال كوليدج لندن» خلال العام الماضي، بحسب كوين، لوصف اندلاع عدة حرائق غابات خلال فترة زمنية قصيرة بالتزامن مع فترات الجفاف.

أما سوق العمل، فحصل أيضاً على مفردته الخاصة: «ghost job» أو «الوظيفة الشبح»، ويشير المصطلح إلى الوظائف التي تعلن عنها شركات من دون أن تكون لديها نية حقيقية لتوظيف شخص لشغلها، فنرى إعلان موجود، ووظيفة تبدو متاحة، وومتقدم قد يقضي وقتاً في إعداد سيرته وإرسال طلبه، فيما قد لا يكون هناك منصب سيُشغل في النهاية.