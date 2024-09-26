اليمن يسترد 14 قطعة أثرية تعود للحقبة القتبانية

المصدر: رويترز

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أعلنت الحكومة اليمنية استرداد 14 قطعة أثرية من نيوزيلندا تم إيداعها مؤقتاً لدى متحف المتروبوليتان للفنون في الولايات المتحدة.

وقال الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في الجمهورية اليمنية، خلال حفل نظمه المتحف، إن «هذه لحظة تاريخية نشهد فيها استرداد 14 قطعة أثرية ثمينة كانت في نيوزيلندا».

وأضاف، في الحفل الذي حضره المبعوث الأمريكي لليمن تيم ليندركينغ: «هذه القطع الثمينة قطعت آلاف الكيلومترات، لكنها عادت اليوم كشاهد على الحضارات التي ازدهرت في أرض اليمن منذ آلاف السنين».

وأشاد العليمي بالجهود الأمريكية والنيوزيلندية التي قادت لاستعادة هذه القطع، موضحاً أنها ستبقى في متحف المتروبوليتان «بهدف الحفاظ عليها ودراستها وعرضها أمام الجمهور الكبير في نيويورك».

وتعود القطع المستردة على الأرجح لعهد الدولة القتبانية التي ازدهرت عاصمتها في محافظة شبوة، ويسعى اليمن منذ سنوات إلى استعادة مئات القطع الأثرية.