مصر تسترد 3 قطع أثرية من هولندا

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الثلاثاء ، استرداد ثلاث قطع أثرية من هولندا، كان تم تهريبها خارج البلاد بطرق غير شرعية.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم إن السفارة المصرية بالعاصمة الهولندية تسلمت تمثالاً من الأوشابتي، وجزءا من تابوت ملون، ورأس مومياء من العصر المتأخر، والتي أَثبتت التحقيقات خروجها من مصر بطريقة غير شرعية نتيجة، والعثور عليها عن طريق الحفر خلسة.

ووفق للبيان، جاء استرداد وتسلم هذه القطع في إطار الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لاستعادة الآثار المهربة إلى خارج البلاد.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، الدكتور محمد إسماعيل خالد، إن القطع الأثرية المستردة، كان قد تم ضبطها داخل أحد محال بيع للآثار والأنتيكات في هولندا، حيث قامت السلطات الهولندية بالتعاون من السلطات المصرية بالتحقيقات اللازمة، والتي انتهت إلى تسلم مصر لهذه القطع واستعادتها الى أرض الوطن.

وأوضح شعبان عبد الجواد مدير عام الادارة العامة لاسترداد الآثار والمشرف على الادارة المركزية للمنافذ الاثرية بالمجلس الأعلى للآثار المصرية، أن القطع المستردة تعود للعصر المتأخر وتشمل تمثالا من الأوشابتي من الخزف الأزرق عليه بعض النقوش لألقاب المتوفي، وجزء من تابوت خشبي مزين بنقوش للمعبودة الحامية إيزيس على رأسها علامة الكرسي المميزة، ورأس مومياء في حالة جيدة من الحفظ تظهر عليها بقايا الأسنان والشعر.

يُذكر أن مصر كانت نجحت في استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية بداية من عام 2014 وحتى اليوم.