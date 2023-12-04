إبداعات بانوارمية تثري تنوع الثقافات والفنون

المصدر: دبي - البيان

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لا يمر يوم إلا وتفتح دبي مجالات ومسارات إبداع جديدة أمام الموهوبين والمتخصصين في حقول الثقافة والفن والإبداع بشتى أشكاله. وذلك بفضل ما تشتمل عليه من ثقافة عمل إبداعي ترسخت أسسها لتؤسس لرسم خريطة فريدة مغايرة لألوان العمل الإبداعي سمتها الابتكار والدهشة والتنوع، وتقدم كل جديد مجدٍ وفاعل في تعزيز أنماط الإبداع العصري والذي يجمع في جواهره قصص الشعوب وثقافات الحضارات.

ومن هنا نجد أن الغالبية الساحقة من أهم المراكز الثقافية العالمية، والصالات الفنية، ومعها النوادي الثقافية والروابط الموسيقية والمسارح العالمية، راحت تركز على الحضور الفاعل لها في دبي، مؤمنة بأن هذا سيكون منصتها ورافعة شهرتها وانتشارها الأكبر في العالم.. ذلك لأن دبي تحولت محط أنظار جميع المهتمين المبدعين، وأيضاً الرغبين في الاسثتمار بمجالات الإبداع المتنوعة. وهو ما تعززه مبادرات هيئة الثقافة والفنون في دبي ووجهات دبي كافة التي تحضر فيها روائع التقاليد الإبداعية التراثية والمعاصرة، في بوتقة تمازج فريد تميزه الجاذبية والتشويق. وذلك مثل الحال التي نعايشها ونختبرها في جنبات وأرجاء ومطارح حي الفهيدي وأسواق دبي الشعبية.. وخور دبي وغير ذلك الكثير.

لقد غدونا نرى، وفي ظل هذه الثقافة العميقة الأساسات في دبي، أن كل أسلوب مبتكر في فضاءات الإبداع الرقمي أو الواقعي، بات يتلون بملامح الرقي والتطور والتفرد في شكل الجاذبية، التي تكتسي بها دبي. وهذا طبعاً بينما تحتفي بالمبدعين في جميع الثقافات وتنقل سكانها والمقيمين فيها وزوارها، عبر الفعاليات التي تقيمها وتحتضنها، ومن خلال المراكز والوجهات والمهرجانات ومقرات الضيافة والإبداع فيها، إلى فنون وروائع وعوالم ثقافات شعوب المعمورة بألوانها كافة، وذلك وسط أجواء تغمرها الفرحة وتسكنها روح التنوع والتسامح والانفتاح.

فلكل الأعياد وطقوسها ولكل الثقافات وألوان الاحتفاء فيها وأنماط ضيافتها التقليدية والعصرية، حضور فاعل ونوعي في دبي عبر وجهات ومراكز ومطاعم وفعاليات لا تنتهي ولا حصر لها، ومن بين البراهين في هذا الخصوص،

اختبار موسم الأعياد في مطعم تاموكا الذي يعدّ وجهة الطعام الشاطئية الأكثر تميّزاً في دبي، حكاية لا مثيل لها، حيث تستكشف أشهى النكهات التي تتغنّى بها جزر الأنتيل الكاريبية. وفي خضمها، يضفي مطعم تاموكا لمسته الخاصّة على احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة عبر مزيج فريد من النكهات الشهية، والعروض الترفيهية الحية، وتجارب الطعام على الشاطئ، لتغمرك أجواء الأعياد منقطعة النظير. ففي يوم الاثنين 25 ديسمبر 2023، من الساعة 1 بعد الظهر لغاية الساعة 4 عصراً، يحتفي المطعم بالمناسبة وسط أجواء مميزة تفيض روعةً. فقد أعدّ الشيف سيزار الشهير مائدة من 5 أطباق ستدلّل الحواس وتبهر الزوار.

ولا تكتمل تجربة الطعام هذه بدون التمتع بإيقاعات الدي جاي الآسرة، ترافقها أنغام العزف على الطبول أو آلة الكمان، وغيرها الكثير، حيث ستتناول أشهى الأطباق من موقع يوفّر إطلالات مبهرة على عين دبي، وتخوض تجربة من العمر تتجسّد فيها روح الأعياد الحقيقيّة، وتعيش لحظات ممتعة تعكس سحر عيد الميلاد. وفي العموم، فإن استقبال العام الجديد في مطعم تاموكا، واستراحة كانيا التابعة له، سيكون وسط الجديد بأجواء احتفالية لا تشبه سواها، حيث بمقدور سكان المدينة الراغبين التمتع بأجمل الاحتفالات الفاخرة المستوحاة من أجواء جزر الأنتيل الكاريبية يوم الأحد 31 ديسمبر 2023، من الساعة 8 مساءً لغاية الساعة 2 بعد منتصف الليل، مع التلذذ بقائمة طعام مؤلّفة من خمسة أطباق تحلو مشاركتها، فيما تصدح الأنغام اللاتينية وتتاح مجالات تأمل الإطلالات التي تحبس الأنفاس. وما إن تستقرّ عقارب الساعة على الرقم 12، حتى تبدأ الحفلة المتأخرة في استراحة كانيا، حيث ستمتّع ناظريك بعرض الألعاب النارية الذي يضيء سماء دبي وجزيرة النخلة.

ويضرب «دريم» دبي، مع موسم خامس أكثر تشويقًا، موعداً جديداً لرحلة مذهلة مليئة بتجارب ثقافية وفنية ممتعة، ضمن موسم جديد مفعم بالإثارة داخل الوجهة الأروع للعشاء والترفيه، والتي تضم نخبة من الفنانين الاستعراضيين، وأحدث العروض العالمية، مع أنغام الموسيقى الحية، ذلك وسط أجواء استعراضية شيقة تحتفي بأبرز العصور التاريخية.

إذ أعلنت الوجهة الترفيهية الأكثر إبهارًا في المدينة، «دريم» دبي، عن إطلاق موسمها المسرحي الخامس بعنوان «فوياج»، الذي يشمل أروع العروض الحية وذلك في تجربة ترفيهية لا مثيل لها في قلب دبي، حيث يزخر الموسم الجديد باستعراضات شيقة تعكس طابع أبرز العصور التاريخية، واللحظات الملحمية التي شكلت التاريخ في إطار ترفيهي مبتكر لم يسبق له مثيل.

ويأخذ موسم «فوياج» من «دريم» الزوار في رحلة استثنائية عبر الزمن، ليعيشوا أجواء تاريخية مفعمة بالحنين إلى الماضي، تحتفي بالثقافات المتنوعة على مسرح فسيح ومجهز بديكورات ضخمة، ومؤثرات بصرية ثلاثية الأبعاد، إلى جانب الأزياء الفخمة، لتجربة ترفيهية غامرة تنقل الزوار بين مختلف العصور، بدءًا من عهد الملكة الفرعونية «كليوباترا»، وحتى حقبة السبعينات في مدينة نيويورك الأمريكية.ويشارك في هذا الموسم عدد هائل من أمهر الفنانين والمبدعين، ونخبة من المطربين الجدد، فضلًا عن العروض العالمية المذهلة، والعديد من المفاجآت التي ستشعل المسرح حماسًا، لتجربة ترفيهية تصنع ذكريات تدوم طويلًا.

وقال «مارك مارون»، المدير الإداري للوجهة: «يقع الترفيه على رأس أولوياتنا في «دريم» دبي، ولقد تمكنا من تحقيق التوازن المثالي بين تقديم مختلف العروض الفنية والمسرحية المذهلة، وإتاحة الفرصة للزوار لقضاء أمتع الأوقات على المسرح. يمضي فريق العمل وقتًا طويلًا في البحث والتدريب لصناعة الأزياء ذات التصاميم المتميزة، وإخراج العروض بشكل مثالي، فضلًا عن نسج البناء الدرامي للعروض بطريقة جذابة وممتعة». وتكتمل التجربة الترفيهية مع مجموعة متميزة من روائع الطهي الفاخرة، المُعدة باستخدام أجود أنواع المكونات الطازجة من الموردين الموثوقين.



وفي مروج الدهشة والمغامرات، تستقر التجارب التي يسافر بنا اليها مطعم «أناسا»: Anása، في مطعم Alfresco اليوناني الشهير، حيث أعيد افتتاحه أخيرًا، متيحاً تذوق نكهات المطبخ المتوسطي في الهواء الطلق، في الطابق السادس في كونراد دبي، مع النكهات الجذابة لمأكولات البحر الأبيض المتوسط.

فبعد توقف قصير، أصبح Anása جاهزًا مرة أخرى لجذب الأذواق والقلوب بقائمة متجددة تحتفي بالنكهات المتنوعة التي لا تقاوم للبحر الأبيض المتوسط، مع التوجيه الإبداعي للطاهي التنفيذي الموهوب، إلياس دولاميس، حيث تستمر قائمة مطعم Anása في تكريم الكلاسيكيات الخالدة للمطبخ اليوناني بينما تدعو أيضًا رواد المطعم لاستكشاف الأطباق المبتكرة التي تعرض تنوع الطهي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، ذلك لتتذوق الكلاسيكيات المحبوبة مثل: مسقعة. وفي كل قضمة ستشعر أنك في رحلة إلى شواطئ اليونان المشمسة، وتنغمس في المأكولات الشهية الجديدة التي تحتفي بالنسيج النابض بالحياة لنكهات البحر الأبيض المتوسط، كل ذلك ضمن أجواء أناسا الساحرة، التي تقع داخل واحة حضرية سحرية، مع خدمة ممتعة وسهلة وديكور المطعم البديع المستوحى من جمال قرى البحر الأبيض المتوسط والمناظر الطبيعية الساحلية، فهو بمثابة خلفية مثالية للتجمعات مع الأصدقاء والأحباء، مما يخلق جوًا جذابًا حيث يتم صنع الذكريات العزيزة.

واللافت أنه يقدم Anása مجموعة واسعة من المشروبات اليونانية والمتوسطية التقليدية، ومنها اليدوية الممزوجة بنكهات الأعشاب الطازجة والحمضيات، كما سيجد عشاق الحلوى متعة خالصة في مجموعة النهايات الحلوة، بما في ذلك اللوكوماديس مع العسل اليوناني والجوز والقرفة.



كما تحتفل Trader Vic’s JBR وVERO Costal Italian وPure Sky Lounge & Dining بالموسم الجديد، من خلال ترقيات رائعة على عروض البرنش، حيث يقدم تجارب ممتعة وترفيهاً مثيراً ووجبات لذيذة، وكلها متاحة لمتعة الضيوف في هيلتون دبي جميرا وهيلتون دبي الممشى، ليحتفل الجميع بالموسم مع ترقيات الباقة الرائعة على عروض الغداء في Trader Vic’s JBR، وVERO Costal Italian، وPure Sky Lounge & Dining.، والغداء في تريدر فيك جي بي آر حيث يقدم Tiki المفضل لدى الجميع ومقره بدبي، وأيضاً Trader Vic’s JBR، ترقيات مجانية لباقة الإفطار والغداء على «Tiki Hula Hula Brunch» الشهير، مع أطباق لذيذة من قائمة محددة، ومحطات طهي حية تقدم التاكو، والسيفيتشي، والباو، والمزيد، وعدد غير محدود من ماي تايس وبوكا بوكاس وتتهيأ رحلة تناول العشاء في فيرا في الساحل الإيطالي في قلب جميرا بيتش ريزيدنس، مع تجربة طعام استثنائية ستسعد الأذواق، وتستمتع بوسائل ترفيه جديدة، بما في ذلك عازف الساكسفون والدي جي، وكلها تتمتع بإطلالات خلابة على غروب الشمس في عين دبي ومرسى دبي ونخلة جميرا.

إضافة إلى وجبة فطور وغداء عند غروب الشمس مع الترفيه الحي (عازف الساكسفون والدي جي).. وهناك

وجبة فطور وغداء عند غروب الشمس مع الترفيه الحي (عازف الساكسفون والدي جي) الزمان: كل يوم سبت من الساعة 5:30 مساءً إلى الساعة 9 مساءً المكان: صالة ومطعم بيور سكاي، هيلتون دبي الممشى، في جميرا بيتش ريزيدنس.

وكون موسم الأعياد على الأبواب، اختارت أسرة مطاعم The First Group في دبي، برنامجاً احتفائياً خاصاً غنياً بالترفيه والتذوق لأكلات خاصة، لنشر فرحة العطلة من خلال العروض المليئة بالزلاجات وتجارب تناول الطعام المذهلة التي ستقام في شهر ديسمبر، من وجبات الإفطار والغداء ذات الطابع الاحتفالي والعروض الخاصة المثيرة للعام الجديد، ففي بيسترو القرية، حيث ينغمس الزوار في روح العطلة في مطعم Village Bistro في قلب قرية جميرا الدائرية، حيث تنتظرك البهجة الاحتفالية والأوقات الطيبة. ففي عروض حفلة عيد الميلاد يبدأ الاحتفال مبكرًا ويتاح الاتسمتاع ببوفيه عائلي مع محطات شواء حية وفرن بيتزا متاح في الفترة من 4 إلى 21 ديسمبر.

كما تحظى وجبتا الفطور والغداء المشوي على التراس، برونق بهي حيث يوفرا طابعاً احتفالياً بظل تناول بوفيه شهي مع محطات للشواء وترفيه لا نهاية له، بين 23 – 25 ديسمبر، وفي غداء القرية الاحتفالي يستمتع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عامًا. كما تعد وجبة فطور وغداء ليلة عيد الميلاد الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و11 عاماً بنكهات لا مثيل لها، تكللها أطباق ومشروبات لا مثيل لسحرها ونكهاتها.



ويستكشف رواد المكان، ضمن سانتي ريا: Sante Ria، الجوهر الحقيقي لنكهات أمريكا اللاتينية فينغمسون في روح العطلة بهذا الموسم، وهو مطعم وكوكتيل لاتيني يقع في قلب قرية جميرا الدائرية. وفيه تتميز أجواء العطلة هذا الموسم مع عرض احتفالي الخاص لوجبة فطور وغداء على طراز المشاركة (باقة مدتها 3 ساعات) متاحة في الفترة من 4 إلى 21 ديسمبر. وأما وجبات الإفطار والغداء الاحتفالية: فيقدم Sante Ria وجبات الإفطار والغداء المميزة التي تحمل طابع العطلة ووجبة الإفطار والغداء الكبيرة في Feliz Navidad في ليلة عيد الميلاد ويوم عيد الميلاد في الفترة 22 – 25 ديسمبر.



ومع كرنفال السنة الجديدة تتيح الوجهة التمتع بالساعات الأخيرة من العام بأناقة مع ليلة سانتي ريا التي تحمل طابع الكرنفال، وسط ليلة مليئة بالطعام الذي يثلج الصدر والترفيه النابض بالحياة وفرصة للرقص طوال الليل مع بداية العام الجديد، ذلك في 31 ديسمبر.

وفي إيكيجاي ريستو يبدو تناول الطعام والشراب حافلاً بترفيه متنوع بهذا الموسم مع العروض الاحتفالية ووجبات الإفطار والغداء ذات الطابع الخاص والتي من المؤكد أنها ستضيف لمسة من الفرح إلى الاحتفالات، في وفرة ووجود قائمة طعام احتفالية مبهجة مكونة من 3 أطباق وباقات مشروبات لمدة 3 ساعات في إيكيجاي، ذلك من 4 إلى 21 ديسمبر.

ونتعرف إلى توليفة وعناصر الثقافة اليونانية بجمالياتها، جنباً إلى جنب مع تجارب تناول الطعام، في مطعم أموس: AMMOS، حيث الأطباق اليونانية الأصيلة والترفيه الحي والأطباق اللذيذة، وذلك في موقعه في ريكسوس بريميوم دبي جميرا بيتش ريزيدنس، حيث أعلن عن إطلاق «الليلة اليونانية» الجديدة والمثيرة، كما أنه يدعو كل يوم خميس أفراد الجمهور الراغبين، للانغماس في حفلة لا تُنسى مع الترفيه اليوناني والمأكولات اللذيذة، إذ تقام الليلة اليونانية من الساعة 8 مساءً حتى 11 مساءً، وتعد الجميع بأجواء مبهجة مليئة بالطقوس والمرح والأفراح اليونانية الممتعة، بما في ذلك فرصة للضيوف للمشاركة في التقليد البهي المتمثل في تحطيم الأطباق.

وسيضم الحدث أيضًا مغنيًا حيًا ودي جي يوناني يعزف مجموعة مختارة من الألحان اليونانية والعالمية النابضة بالحياة لإمتاع الضيوف طوال الليل، كما هي الحال في كل ليلة في مطعم AMMOS، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة من الأطباق اليونانية الكلاسيكية التي يعدها فريق الطهاة الموهوب في المطعم، وتشجع العروض الانتقائية الضيوف على تذوق الأطباق اليونانية الشهية، مثل سوفلاكي الدجاج والمأكولات البحرية وطبق أورزو البحري المفضل لدى المطاعم إلى جانب الترفيه الرائع في ظل قائمة إبداعية وتصميمات داخلية أنيقة، خاصة أنه تتميز ديكورات وتصاميم المعرض بأرضيات تيرازو بيضاء وديكور إغريقي وأقمشة بيضاء اللون، وهي الوصفة المثالية لنقل الضيوف في رحلة لا تُنسى إلى اليونان.

ولا مثيل لعوالم الفرادة والغرابة في رحاب فندق نوفوتيل وجلساته البديعة في مركز التجارة العالمي وإيبيس وان سنترال، حيث حضور برنامج يخص موسم الأعياد مع عروض عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة المثيرة التي تؤنس رواد المكان وسط استمتاع خاص بموسم الأعياد على أكمل وجه، إذ يدعو الجميع ليحتلفوا بموسم العطلات الأكثر بهجة في Entre Nous حيث يقومون بدعوة الضيوف للانضمام وإنشاء لحظات خاصة معًا من خلال إضافة لمسة من التألق إلى هذا الموسم، وأيضاً يسافر بهم لمتعة الانغماس في النكهات الرائعة لمأكولات الطهي العالمية خلال بوفيه عيد الميلاد يومي 24 و25 ديسمبر، وكل ذلك أثناء الاستمتاع بالأصوات المبهجة للموسيقى الاحتفالية للوصول إلى روح العطلة الحقيقية، تحديداً في يومي الأحد 24 ديسمبر والاثنين 25 ديسمبر في مطعم Entre Nous، مع باقة المشروبات المنزلية ومع الطقوس الاحتفالية أوان وجبة فطور وغداء عيد الميلاد اللذيذة؛ حيث يمكن للضيوف الاستمتاع ببوفيه عالمي بينما يستمتعون بالموسيقى المبهجة طوال الحدث، وأيضاً تجربة حفل عشاء ليلة رأس السنة الجديدة، مع أمسية مليئة بالعروض الحية لراقصة شرقية ودي جي تؤدي أفضل الأغاني العالمية طوال الليل، يوم الأحد 31 ديسمبر وفي العروض المخصصة لعيد الميلاد يتوفر الاستمتاع بعشاء عيد الميلاد اللذيذ مع وجبة مكونة من 3 أطباق متوفرة يومي 24 و25 ديسمبر في Wok & Co، مصحوبة بألحان احتفالية.

وبالمناسبة، هناك عرض مناسب للعائلة يجعل من Wok & Co وجهة مثالية لاحتفالات عيد الميلاد يوم الأحد 24 ديسمبر والاثنين 25 ديسمبر مع مشروبات و3 أطباق. كما يتاح الاحتفال بالموسم مع وجبة فطور وغداء عيد الميلاد الشهية التي تتميز بقائمة محددة من 3 أطباق تكملها موسيقى احتفالية مبهجة يوم الاثنين 25 ديسمبر في ووك آند كو، إيبيس وان سنترال وتعد سلسلة نوفوتيل يما فيها من فنادق وأجنحة ومنتجعات نوفوتيل، وجهات فخمة مصممة لتكون أماكن مريحة ومفعمة بالحيوية حيث يمكن للضيوف «التوقف مؤقتًا» وتخصيص بعض الوقت للاستمتاع باللحظات المهمة حقًا.

وتوفر المجموعة الواسعة من الفنادق والأجنحة والمنتجعات التابعة للعلامة التجارية العديد من الخدمات للضيوف من رجال الأعمال والسياح على حدٍ سواء، بما في ذلك الوحدات الفسيحة والمجهزة.

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