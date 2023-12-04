تجارب الطعام في دبي.. استكشاف نكهات وثقافات الشعوب

المصدر: دبي – نهى حوّا

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تضم دبي تجارب طعام عالمية فريدة بفضل كثرة مطابخها، وتقاليد الطهي المتنوعة في أرجائها، بحيث أصبحت مطاعمها وجهة للذواقة الراغبين في تجربة أطباق من كل ركن من أركان المعمورة، عدا اختبار أطباق مبتكرة جديدة، لا مثيل لها في العالم.

يدعو موقع «فوود أند بيفريج» الهندي، إلى زيارة «مطبخ دبي العالمي»، لا سيما أن المدينة، بفضل مكانتها كمركز للأعمال والسياحة، تمتاز بغنى وتعدد في الثقافات. وتضم الإمارة عدة مطابخ عالمية، ففيها مطبخ إماراتي بطعم التقاليد في دبي، ومطبخ عربي يستكشف كنوز الطهي في الشرق الأوسط، وتأثيرات آسيوية، تشهد على تنوع الطعام في المدينة، فضلاً عن توفر أطباق القارة الأوروبية الفاخرة، ودمج أطباق في ابتكارات طهي جديدة. ويرى الموقع أن مشهد الطعام في المدينة، يشكل انعكاساً حقيقياً لهوية دبي العالمية وثقافاتها المتعددة، وهو ما يضمن وجود ما يرضي جميع الأذواق.

أطباق متنوعة

وفيما يعد المطبخ الإماراتي كنزاً في الطهي، يعكس الثقافة والتراث الغني لشعب الإمارات، ويتضمن أطباقاً متنوعة، مثل: الهريس واللقيمات والبلاليط والمجبوس، وغيرها.

ووفق الموقع، اعتمدت دبي المطبخ الآسيوي الأشبه بفسيفساء ملونة من النكهات والمكونات والروائح، من الأطباق التايلاندية الحارة إلى اليابانية، فإن خيارات الطعام الآسيوي تغطي نطاقاً واسعاً، وتُظهر مدى تأثير الثقافات المختلفة في الطعام، من أطباق السوشي إلى الديم سوم والبرياني وطبخ سيشوان وغيرها، حيث تجربتها أشبه برحلة لذيذة عبر آسيا.

يضاف إلى ذلك المطاعم الفاخرة الأوروبية، التي تتيح تجربة النكهات المختلفة في القارة العجوز، من المطبخ الفرنسي والمأكولات الإيطالية الكلاسيكية، أو المقبلات الإسبانية ومأكولات البحر المتوسط والأطباق الألمانية.

ويشير الموقع إلى أن دبي تضم كذلك مطابخ عالمية، تجمع بين النكهات في أطباق مثيرة، تمزج تقاليد مختلفة في مغامرة طهي مبهجة. فهناك سوشي بوريتو، والتاكو المكسيكي الكوري، والمزيج الهندي الصيني، والمزيج العربي الياباني، وغيرها.

وجهات شهيرة

ووفق موقع «فوود اند بيفريج»، لا يقتصر مطبخ العالم في دبي، على تنوع الأطباق فحسب، بل يتعلق أيضاً بتجارب تناول الطعام، حيث تضم المدينة بعض وجهات شهيرة لتناول الطعام. ويؤكد الموقع أن استكشاف الطهي في المدينة، يُظهر قوة الطعام في جمع الثقافات، وتعزيز التفاهم بين الناس من خلفيات مختلفة، ولا يقتصر الأمر على الأطباق اللذيذة فحسب، بل يتعلق أيضاً بالقصص والتقاليد والتجارب التي تأتي معها، لافتاً إلى أن التزام المدينة بالتميز والابتكار في مجال الطهي، جعلها نقطة جذب للطهاة الموهوبين وأصحاب المشاريع الغذائية، ما أدى إلى ظهور مشهد طعام ديناميكي واسع.