كثرة التصوير.. ما علاقتها بالذاكرة؟ 3 ــ 3

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استكمالاً لمناقشة مقال الكاتبة «كيلي سانتانا بانكس» المنشور في مجلة Discover، تطرح «كيلي» سؤالاً هاماً، هل الذاكرة الفوتوغرافية حقيقية؟ وتناقش الإجابة بقولها: لا يزال على العلماء مهمة إثبات وجود ذاكرة فوتوغرافية، حتى إن البعض يشرح أن ما يسميه الناس الذاكرة التخيّلية قد يكون مرتبطاً بأسبابٍ أخرى بما في ذلك الذاكرة الترميمية (Reconstructive memory).

أيضاً هناك حالة من الخلط بين الذاكرة الفوتوغرافية وظروف الذاكرة القوية مثل الموهبة وفرط التذّكر. «متلازمة سافانت» هي حالة يكون فيها لدى الفرد المُصاب باضطراب في النمو مواهب فكرية استثنائية في مجالٍ واحد أو أكثر، ومنها الذاكرة المتطوّرة. غالباً ما يعاني هؤلاء الأفراد من طيف التوحد. من ناحيةٍ أخرى يمكن للشخص المصاب بفرط التذكّر أن يتذكّر التفاصيل الدقيقة لحياته الشخصية.

وتسترسل «كيلي» بقولها: على الرغم من أن العلم لم يتمكن من إثبات وجود ذاكرة فوتوغرافية، فقد ادعى الكثيرون وجودها لديهم. «موزارت» و«نيكولاس تيسلا» و«ليوناردو دافنشي» من بين المشاهير الذين يُزعم أن لديهم ذاكرة فوتوغرافية. أيضاً العالم البريطاني «ستيفن ويلتشير» الذي يمكنه تحديد الخطوط العريضة لآفاق المدينة التفصيلية بعد ساعات أو أيام من ملاحظتها من خلال جولات الهليكوبتر السريعة، لكن من أبرز الحالات التي لفتت انتباه المجتمع العلمي حالة «إليزابيث»، المُدرِّسة في جامعة هارفارد.

كانت إليزابيث موضوع بحث عام 1970 للعالم «تشارلز إف سترومير»، أوضح «سترومير» مهارات إليزابيث الاستدلالية بناءً على سلسلةٍ من الاختبارات باستخدام صورٍ مُجسَّمة بنمطٍ نقطيّ. وفقاً للنتائج التي توصَّل إليها كانت قدرات الذاكرة لدى «إليزابيث» خارقة لدرجة أنها اقتربت من امتلاك ما يُعرف بالذاكرة الفوتوغرافية، لكن للأسف لم يتمكن «سترومير» من متابعة بحثه لعدة أسبابٍ منها الشكوك حول منهجيته البحثية.

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