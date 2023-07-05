خطة لمواجهة الإسلاموفوبيا بمشاريع سينمائية وتلفزيونية

المصدر: د ب أ

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دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الأربعاء، وسائل الإعلام في القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، إلى توجيه مشاريعهم السينمائية والتلفزيونية والإذاعية والصحافية وفي شبكات التواصل الاجتماعي، لتقديم منتجات لمكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا والإساءة للرموز الدينية، بالإضافة إلى توضيح وتعزيز مبادئ الدين الإسلامي السمحة التي تدعو إلى التعايش والتسامح واحترام الآخر وتنبذ العنف والتعصب والكراهية.

جاء ذلك في كلمة منظمة التعاون الاسلامي ألقاها مدير إدارة الإعلام في المنظمة وجدي علي سندي، في اجتماع افتراضي اليوم لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي الطارئ، لمناقشة آلية مواجهة تدنيس المقدسات الدينية إعلاميا إثر حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف بالعاصمة السويدية، كما ذكرت وكالة الانباء السعودية "واس".

وأشار مدير إدارة الإعلام في المنظمة إلى أن البيان الختامي للاجتماع الطارئ مفتوح العضوية للجنة التنفيذية للمنظمة، بشأن حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف في السويد، والذي عقد يوم الأحد في مقر الأمانة العامة، تضمن 26 بندا تشكل خارطة طريق وخطة متكاملة للتصدي لتكرار حوادث الاعتداء على نسخ من المصحف الشريف والإساءة للرموز الدينية المقدسة الأخرى.

وأوضح سندي أن المنظمة، ومن خلال إدارة الإعلام ومرصد الإسلاموفوبيا، والأذرع الإعلامية المتمثلة في اللجنة الدائمة للإعلام والشؤون الثقافية (الكومياك)، واتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي (اسبو) واتحاد وكالات أنباء دول منظمة التعاون الإسلامي (يونا)، تبذل مع شركائها جهودا كبيرة لتعزيز فهم الاستخدام المسؤول لحرية التعبير، وإنشاء آلية وطنية لمساءلة بعض وسائل الإعلام التي تواصل تغذية خطاب الكراهية والتعصب، كما تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمنظمة التعاون الإسلامي لمكافحة الإسلاموفوبيا.