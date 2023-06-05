أول لوحة لبيكاسو تعرض للبيع منذ ربع قرن

المصدر: د ب أ

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من المقرر عرض لوحة للفنان الإسباني الراحل بابلو بيكاسو بعنوان "تمثال نصفي لامرأة"، التي ابتكرها قبل عامين من وفاته في عام 1971، للبيع في مزاد بمدينة كولونيا الألمانية اليوم الاثنين بقيمة تتراوح بين 5ر1 مليون يورو و5ر2 مليون يورو.

وهذه هي المرة الأولى منذ 25 عاما على الأقل التي يتم فيها بيع لوحة رئيسية للفنان الإسباني في مزاد في ألمانيا، وفقا لدار المزادات "فان هام".

ورصد مؤرخو الفن في اللوحة الزوجة الثانية لبيكاسو ، جاكلين روكي (1927-1986)، وتأتي اللوحة في الأصل من ممتلكاتها.

وتأتي اللوحة الآن من مجموعة ألمانية خاصة بقيمة إجمالية تقدر بـ 10 ملايين يورو. وتشمل المجموعة أيضا أعمال لويز بورجوا، وبول كلي، وسيجمار بولك، وإجون شييل، وكيرت شفيتسرز.

ورسم بيكاسو ، الذي توفي قبل 50 عاما، ما مجموعه 400 لوحة شخصية لروكي، التي كانت تصغره بـ 46 عاما.

ومنعت بائعة الخزف السابقة أبناءها الذين أنجبتهم من بيكاسو من حضور جنازته. وتوفيت عام 1986.