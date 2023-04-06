بيع 145 ألف تذكرة زيارة لـ "معرض رمسيس وذهب الفراعنة" بباريس

المصدر: د ب أ

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قال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور مصطفى وزيري إن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" الذي تستضيفه قاعة "لافيليت الكبرى" بالعاصمة الفرنسية باريس، اعتباراً من اليوم الخميس وعلى مدار خمسة أشهر، حقق مبيعات بلغت 145 ألف تذكرة قبل افتتاح المعرض أمام الجمهور.

وتوقع وزيري، أن يجذب المعرض أكثر من مليون زائر خلال فترة إقامته.

ولفت إلى أن باريس هي المحطة الثالثة بعد إقامته بمتحف هيوستن للعلوم الطبيعية، في ولاية تكساس الأمريكية ، خلال الفترة من شهر نوفمبر 2021 وحتى شهر يونيو 2022، ومتحف دي يونج، ولاية كاليفورنيا في الفترة من شهر أغسطس 2022 وحتى شهر فبراير من العام الجاري 2023.

وأضح وزيري أن معرض "رمسيس وذهب الفراعنة يضم " 181 قطعة أثرية تُبرز بعض الخصائص المميزة للحضارة المصرية القديمة من عصر الدولة الوسطى وحتى العصر المتأخر، من خلال مجموعة من التماثيل، والحلي، وأدوات التجميل، واللوحات، والكتل الحجرية المزينة بالنقوش، بالإضافة إلى بعض التوابيت الخشبية الملونة، بجانب تابوت الملك رمسيس الثاني، الذي كان قد جرى اكتشافه ضمن ما يُعرف بخبيئة الدير البحري في عام 1881.