نجوم الموسيقى يتدفقون على دكار لحضور حفل جوائز مهرجان "أفريما"

المصدر: رويترز

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اجتمع نجوم الموسيقى في العاصمة السنغالية دكار أمس الأحد لحضور حفل جوائز الدورة الثامنة لمهرجان "أول أفريكا ميوزيك أووردز" (أفريما)، الذي يحتفي بأفضل الموسيقيين المخضرمين والمتميزين في القارة السمراء.

ومن المقرر أن يقدم نجوم ذوو شهرة عالمية، منهم المايسترو السنغالي يوسو ندور والثنائي النيجيري بي سكوير والفنانة النرويجية أيضا تيوا سافيدج، عروضا خلال حفل توزيع الجوائز الرئيسي المقام في استاد دكار الذي يسع 15 ألفا من الحضور.

وكانت المغنية الغابونية إسبوار لا تايجريس، المرشحة لنيل جائزة أفريما، من بين الضيوف الذين ارتدوا ملابس فاخرة ومروا على السجادة الحمراء قبل الحفل.

وقالت لرويترز، بينما تضع عباءة سوداء وقناعا يخفي معظم وجهها، "أنا أرتدي قناع رأس من قبيلتي في الغابون يمثل رقصة تقليدية من قريتي لإظهار أنني فخورة بثقافتي وأريد مشاركتها مع الناس هنا اليوم".

وقال مايك دادا، رئيس المهرجان قبل الحفل "هذه لحظة مثيرة للموسيقى الأفريقية، ونحن فخورون بالطريقة التي تمكن بها هؤلاء الفنانون من الوصول إلى عدد من الأسواق سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد العالمي".