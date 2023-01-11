انطلاق الدورة 13 لمهرجان المسرح العربي من الدار البيضاء

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت الدورة الثالثة عشرة لمهرجان المسرح العربي مساء أمس الثلاثاء في مدينة الدار البيضاء بعد توقف للحدث الفني الإقليمي لمدة عامين بسبب جائحة فيروس كورونا.

وكانت آخر دورة للمهرجان الذي تنظمه الهيئة العربية للمسرح كل عام في بلد مختلف قد أقيمت في يناير 2020 بالمملكة الأردنية.

جاء حفل افتتاح الدورة الثالثة عشرة بمسرح محمد السادس زاخرا بالفنانين والنقاد والإعلاميين وعدد من المسؤولين المحليين وممثلي منظمات ثقافية إقليمية وعربية.

بدأ الحفل بعرض للفرقة الكوليغرافية للفنان المغربي توفيق إيزيديو وفرقة الرقص المعاصر (نمشي) بعده ألقى المخرج والمؤلف المسرحي العراقي جواد الأسدي "رسالة اليوم العربي للمسرح" الذي يصادف العاشر من يناير كل عام.

وقال وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بن سعيد في كلمة الافتتاح "سعداء لاستقبال هذا المهرجان الكبير الذي تأسس لينشر عبر لغة المسرح قيم السلام والتسامح، تظاهرة وازنة في العالم العربي بشعار ‘نحو مسرح جديد ومتجدد‘ وهي دعوة صريحة لتقوية المسرح العربي وتطوير آلياته ليكون مسرحا منفتحا يتعاطى مع قضايا الحاضر والمستقبل".

يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى السادس عشر من يناير 16 عرضا مسرحيا ضمن مسارين أحدهما تنافسي ويضم 12 عرضا من خمس دولة والآخر يضم أربعة عروض من الكويت وسوريا والأردن ومصر.

وتتشكل لجنة تحكيم هذه الدورة برئاسة مدحت الكاشف عميد المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر وعضوية كل من الممثلة والمخرجة الفلسطينية إيمان عون والممثلة اللبنانية جوليا قصار والكاتب الصحفي خالد مبارك من السودان والمخرج والممثل الأردني خالد الطريفي.

وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله في كلمته "لقد أرادت الهيئة لمهرجان المسرح العربي أن يكون أكثر من مهرجان وأكبر، لذا فإن هذه الدورة تشهد إصدار 12 كتابا في أحوال المسرح المغربي، دستة من المعارف تقدمها الهيئة بأقلام الباحثين والمبدعين المغاربة، هدية الهيئة للمكتبة المسرحية المغربية والعربية".

وأضاف "لقد حرصنا في كل مهرجاناتنا أن نؤسس المجال الفكري بمؤتمر فكري نعده بعناية فائقة، وفي هذه الدورة وضعنا برنامجه تحت عنوان ‘التجارب المسرحية المغربية.. الامتداد والتجديد‘ حيث ستتم مساءلات علمية لهذه التجارب".

وكرم المهرجان في الافتتاح عشرة فنانين من المغرب، هم: نزهة الركراكي وفاطمة الغالية الشرادي ومليكة العمري وعبد الرزاق البدوي ومحمد التسولي ومصطفى الزعري وعبد الإله عاجل ومحمد الجم ومحمد بلهيسي ومصطفى الداسوكين، إضافة إلى تكريم خاص لوزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي.