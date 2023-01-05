فلسطين تستعيد قطعة أثرية نادرة من أمريكا

المصدر: رويترز

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تسلمت السلطة الفلسطينية، اليوم، من الولايات المتحدة قطعة أثرية نادرة يعود تاريخها إلى نحو 3000 عام، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها للتعاون بين الجانبين في مجال استعادة الآثار المهرَّبة.

وقالت وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية، رولا معايعة، إن القطعة عبارة عن "أداة لمستحضرات التجميل تُستخدم لوضع البخور عليها، تعود للحضارة الأشورية 700-800 قبل الميلاد".

وأضافت أنه "بناء على المعلومات من الجانب الأمريكي، فإن التحقيقات التي أُجريت أظهرت أن القطعة سُرقت من خربة الكوم في الخليل"، مؤكدةً أنه من حق الشعب الفلسطيني "أن يسترد التراث المنقول الذي نُهب من فلسطين".

ولم تذكر وزارة السياحة والآثار الفلسطينية مزيداً من التفاصيل عن تاريخ سرقة القطعة الأثرية أو طريقة خروجها من موقعها الأصلي.

وقالت معايعة إن "فلسطين تجد صعوبة في الوصول إلى المواقع الأثرية وحمايتها، خاصة الموجودة في مناطق (ج) التي تشكل نسبة 60 في المئة من المواقع والمعالم الأثرية".

وعلى الجانب الأمريكي، وصف رئيس المكتب الأمريكي للشؤون الفلسطينية، جورج نول، في بيان، وقائع تسليم القطعة الأثرية التي جرت في مقر وزارة السياحة والآثار بمدينة بيت لحم بأنها "لحظة تاريخية".

وأضاف أن "القطعة الأثرية الفلسطينية التي قام جهاز الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية الأمريكية باستعادتها هي واحدة من بين مجموعة من القطع الثقافية العديدة الأخرى المنهوبة من دول أخرى في الشرق الأوسط واليونان وإيطاليا" تمت إعادتها في احتفالات مماثلة.

وكانت فلسطين قد حصلت على العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) عام 2011.