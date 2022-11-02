مشروع يمني - صيني لتبادل ترجمة الأعمال الأدبية الكلاسيكية

المصدر: رويترز

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وقع اليمن والصين أمس الثلاثاء اتفاقا لمشروع لتبادل ترجمة الأعمال الأدبية الكلاسيكية بين البلدين، في أول تعاون من نوعه في مجال الترجمة في اليمن.

وقال بيان صادر عن الهيئة العامة للكتاب الحكومية في اليمن اطلعت عليه رويترز إنه بموجب الاتفاق سيعمل الجانبان خلال المدة الزمنية للمشروع المحددة بخمس سنوات، على ترجمة ما لا يقل عن 20 عنوانا، وقد يصل إلى 100، من أهم الأعمال الأدبية والكلاسيكية في البلدين في مجالات الأدب والتاريخ والسياحة والفنون وعلم الاجتماع. وسيتم توزيع العناوين مناصفة بين البلدين.

وأكد البيان أهمية هذا المشروع الثقافي في إثراء وترويج منتجات ثقافية قيمة للشعبين اللذين يمتلك كل منهما تجارب حضارية عريقة موغلة في القدم.

ووقع الاتفاق عن الجانب اليمني رئيس الهيئة العامة للكتاب والنشر والتوزيع يحيى الثلايا، ومن جانب الصين نائب وزير وزارة النشر الوطنية جانغ جيان تشونغ.

وقال رئيس الهيئة اليمنية للكتاب، إن توقيع الاتفاق يهدف إلى الدفع بحركة النشر والترجمة في اليمن إلى الأمام نظرا لأن حركة الترجمة في اليمن ظلت راكدة طيلة العقود الماضية.

واعتبر أن المشروع مع دولة كبرى كجمهورية الصين الشعبية هو إنجاز تعتز به الجمهورية اليمنية وستعمل على إنجاحه.

وأشار الثلايا إلى التوجهات الصينية للشراكة مع دول المنطقة العربية وفي مقدمتها اليمن، التي تجمعها مع الصين علاقات قديمة ومبكرة منذ عهود طريق البخور التي امتدت قبل ثلاثة آلاف عام بين اليمن والصين.