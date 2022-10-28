انطلاق مهرجان القاهرة للجاز في دورته الـ 14

المصدر: رويترز

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انطلق مهرجان القاهرة للجاز أمس الخميس في دورته الرابعة عشرة بمركز التحرير الثقافي التابع للجامعة الأمريكية وسط حضور مكثف من فئة الشبان.

يتضمن برنامج المهرجان الممتد حتى الرابع من نوفمبر 28 عرضا موسيقيا بمشاركة 16 دولة عربية وأجنبية بقاعات ومسارح مركز التحرير الثقافي وكذلك في مكتبة الإسكندرية والمعهد الثقافي الفرنسي بالقاهرة ومركز الجزويت الثقافي بالإسكندرية.

كما يشمل البرنامج ورش عمل ومحاضرات وندوات وعروض أفلام وثائقية، إضافة إلى برنامج جاز للأطفال بعنوان "جازينينو".

يشارك في المهرجان فنانون وفرق من مصر ومالطا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا والدنمرك والبرتغال والنرويج والنمسا وهولندا والمجر وسويسرا وليتوانيا والولايات المتحدة والبرازيل.

وتشمل المشاركات المصرية فريق كاميليون ورباعي أندرو ميلاد ومجموعة شادي القصير وأحمد رفاعي وعازف البيانو المصري رشاد فهيم وفرقة افتكاسات.

وقدم المهرجان في يومه الأول حفلا بقاعة إيوارت في مركز التحرير الثقافي للمغربية سارة مول البلاد بمشاركة عازف البيانو عمرو صلاح أعقبه حفل آخر لفريق (نو-ماد سبيريتس) من سويسرا.

وبمناسبة استضافة مصر لقمة المناخ الشهر القادم ينظم المهرجان لأول مرة ثلاث حفلات قصيرة في ثلاثة أيام متتالية تحت عنوان (الجاز الأخضر) تقدم فيها العروض دون استعانة بأي تدخل تقني أو مكبرات صوت أو إضاءة.