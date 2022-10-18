الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا يفوز بجائزة البوكر العالمية للرواية للعام 2022

المصدر: د ب أ

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فاز الكاتب السريلانكي شيهان كاروناتيلاكا بجائزة البوكر العالمية للرواية للعام 2022 عن روايته "الأقمار السبعة لمعالي ألميدا".

وقالت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) إن الحكام أشادوا بالكاتب بسبب "النطاق والمهارة والجرأة والفرح" في روايته الثانية.

يشار إلى أن الرواية عبارة عن لغز جريمة قتل هزلية قاتمة تدور أحداثها في كولومبو في العام 1990 خلال الحرب الأهلية السريلانكية.

وتدور أحداث الرواية حول معالي ألميدا، وهو مصور حربي ومقامر يحاول معرفة من قتله في سبعة أقمار.

وتبلغ قيمة الجائزة 50 ألف جنيه أسترليني.