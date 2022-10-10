«طبخة» يفتتح الدورة العاشرة لمهرجان «دي-كاف» في القاهرة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلق مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة «دي-كاف» في القاهرة، أمس، بعدد من المعارض الفنية وعرض مسرحي تفاعلي للفنانين سيد رجب وسلوى محمد علي.

وفي مقدمة المعارض التي انطلقت مع بداية الدورة العاشرة للمهرجان المعرض التفاعلي «من الكلمة إلى النص: دمقرطة الفن بالذكاء الاصطناعي» للمصمم عمر كامل، وهو معرض يلقي الضوء على التطور الكبير الذي يشهده العالم نحو الفن الرقمي.

وفوق سطح عمارة الشوربجي بوسط القاهرة بدأ معرض «ستوديو فلاش» للفنان مصطفى عبد العاطي، وهو معرض صور فوتوغرافية للحيوانات الأليفة الذي يتيح أيضاً لزواره التقاط الصور مع حيواناتهم يومين أسبوعياً.

وبالتزامن معه انطلق معرض «فصائل مهددة بالانقراض» للفنانة الدنمركية سارة كوبل، وهو عبارة عن لوحات مرسومة على جدران المباني المختلفة بوسط القاهرة ومن خلال تحميل تطبيق على الهاتف ثم توجيه الهاتف إلى الحائط تتحول اللوحات إلى رسوم متحركة.

وفي ساحة روابط للفنون أقيم العرض الدنمركي التفاعلي «طبخة» بطولة سيد رجب وسلوى محمد علي الذي تعتمد فكرته على نص يقدم لأول مرة إلى الممثل ليلة العرض دون تحضير أو بروفات ليقوم بتجسيده أمام الجمهور أثناء إعداده الطعام.

ويشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 30 أكتوبر عروضاً أدائية ومسرحية وموسيقية من المجر والنمسا وبلجيكا وفرنسا وسويسرا ومصر وفلسطين والمغرب وبريطانيا.

كما يشمل البرنامج ندوة بعنوان «فرص وتحديات ترجمة المسرح المعاصر للغة العربية» يوم 27 أكتوبر في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية.

ويشمل أيضاً حلقة نقاشية بعنوان «الفرص المتاحة للشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المجالات الإبداعية والثقافية» يوم 30 أكتوبر.