مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل يحتفي بالراحل فؤاد المهندس

المصدر: رويترز

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انطلق مهرجان حكاوي الدولي لفنون الطفل في دورته الثانية عشرة أمس الخميس، والتي تحمل اسم الممثل الراحل فؤاد المهندس؛ صاحب أشهر الأعمال المسرحية والتلفزيونية في حقبتي الثمانينيات والتسعينيات.

وبينما ترددت النبرة المميزة للمهندس (1924-2006) عبر مكبرات الصوت بحديقة مركز التحرير الثقافي التابع للجامعة الأمريكية بالقاهرة، انضم مئات الأطفال إلى مجموعات للرسم والتلوين والغناء وإعادة تدوير المخلفات.

وجابت فرقة موسيقة من الشبان حديقة المركز الثقافي ومن خلفها الأطفال في حالة سعادة غامرة نحو قاعة إيوارت وفي وسطهم الممثل أحمد أمين "ضيف شرف" المهرجان.

وقال أمين، الذي حصل مؤخرا على جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة للدراما، في كلمته إن عنوان المهرجان يحمل أكثر كلمتين يحبهما وهما "الأطفال.. والحكايات".

وأضاف أنه كان شغوفا بسماع الحكايات في طفولته من والدته ولا يمل من تكرار نفس الحكاية لأيام متتالية ودائم النقاش معها في مضمون ما تقصه من حكايات.

يشمل برنامج المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة أفكا للفنون والثقافة بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني بالقاهرة وجمعية نهضة المحروسة وعدد من المؤسسات الحكومية والأهلية، ثلاثة عروض أجنبية من ألمانيا واسكتلندا وفرنسا، إضافة إلى عدد من العروض الأدائية والتفاعلية المصرية.

كما يشمل البرنامج ورشة للتوعية بالتحرش الجنسي بالأطفال بالتعاون مع مؤسسة (سيف إيجبت) غير الهادفة للربح يوم 13 أكتوبر.

وقال المؤسس والمدير الفني للمهرجان محمد الغاوي "دورة هذا العام تختلف عن الدورات السابقة لأسباب كثيرة، أولها أننا استعدنا نشاطنا بشكل كامل بعد جائحة كورونا، واليوم نحن في قاعة تاريخية بالجامعة الأمريكية تتسع لنحو 1000 شخص".

وأضاف "حاولنا في هذه الدورة ربط معظم العروض بالبيئة والمناخ بسبب قمة المناخ التي ستستضيفها مصر الشهر القادم في شرم الشيخ".

وتقام عروض وأنشطة المهرجان حتى الخامس عشر من أكتوبر في مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية ومسرح الفلكي وقصر الأمير طاز بحي الخليفة ومسرح الهناجر بدار الأوبرا.