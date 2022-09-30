"بنت القمر" يفوز بجائزة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

المصدر: رويترز

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فاز العرض المصري (بنت القمر) بجائزة مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي (مسرح بلا إنتاج) في دورته الثانية عشرة، التي أسدل الستار عليها مساء أمس الخميس بقصر ثقافة الأنفوشي.

كما حصد العرض جوائز أفضل إخراج لمحمد السوري وأفضل إضاءة لأحمد طارق وأفضل دراما حركية إضافة إلى جائزة أفضل نص مناصفة مع عرض (ساكن متحرك) من السعودية.

ومنحت لجنة التحكيم فريق عمل مسرحية (الطابور السادس) لفرقة المسرح الشعبي من الكويت جائزة أفضل أداء جماعي، فيما ذهبت جائزة "الحلول الخلاقة" لعرض (الخيش والخياشة) من الجزائر.

وفاز بجائزة أفضل ممثل أحمد عباس من مصر عن دوره في عرض (سالب واحد) والأسعد جحيدر من تونس عن دوره في عرض (غربة)، كما ذهبت جائزة أفضل ممثلة مناصفة لكارلوتا بيرثال من إسبانيا عن عرض (اوفيليا نباتية) ونادية تليش من تونس عن عرض (غربة).

وحصل عرض (مجرد بورتريه) من سلطنة عمان على جائزتي أفضل ديكور وأفضل مكياج كما فازت أسماء عيسى من الكويت بجائزة أفضل تصميم ملابس عن عرض (الطابور السادس).

وفاز عرض (أحلام هاملت) من كوسوفو بجائزة أفضل موسيقى فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة لعرض (اوفيليا نباتية) من إسبانيا.

وكرم المهرجان في حفل الختام الممثلة بدرية طلبة والمخرج صبحي يوسف والكاتب ماهر شريف والممثل ياسر مجاهد.