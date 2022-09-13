كندا والهند "ضيفتا شرف" مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية

المصدر: رويترز

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تنطلق الأسبوع المقبل في القاهرة الدورة الخامسة عشرة من مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية بمشاركة نحو 30 فرقة من داخل وخارج مصر من بينها كندا والهند "ضيفتا الشرف".

وقال مؤسس ورئيس المهرجان انتصار عبد الفتاح في مؤتمر صحفي أمس الاثنين إن الدورة الجديدة تنطلق في 17 سبتمبر وتستمر حتى 24 من الشهر ذاته تحت شعار "رسالة سلام".

وأضاف أن الكثير من الفرق العربية والأجنبية أبدت رغبتها في المشاركة لكن بسبب ترشيد الإنفاق بشكل عام جرى انتقاء عدد محدود من الفرق تعبر عن مناطق جغرافية وثقافات مختلفة لإثراء المهرجان.

وتشارك في المهرجان فرق من مصر ورومانيا والجزائر والمغرب والأردن وفلسطين ولبنان والسودان وجنوب السودان واليمن وإندونيسيا وكندا والهند، إضافة إلى مشاركة خاصة لفرق سورية مقيمة في مصر.

وتقام عروض المهرجان مجانا على مسرح السور الشمالي بالقاهرة التاريخية وقصر الأمير طاز في حي الخليفة ومجمع الأديان في مصر القديمة وبيت السناري بحي السيدة زينب وقبة الغوري بشارع الأزهر.

وقال عبد الفتاح لرويترز إن افتتاح المهرجان وختامه سينتقلان لأول مرة هذا العام إلى مسرح السور الشمالي بالقاهرة بعدما اعتاد الجمهور حضوره بمسرح بئر يوسف في قلعة صلاح الدين.

وأضاف أن المكان الجديد ليس ببعيد عن باقي مواقع الأنشطة والحفلات ويتماشى مع الطابع العام للأماكن التراثية التي يحرص المهرجان على التواجد فيها.

ويكرم المهرجان هذا العام المنشد التونسي عبد الجواد محيسن، والمطربة المغربية صباح زيداني، والقس المصري أنطونيوس إبراهيم عياد، واسم الملحن الأذربيجاني الراحل عزيز حاجبيلي واسم الدبلوماسي الهندي الراحل مادانجيت سنغ، إضافة إلى الممثلة المصرية سميرة عبد العزيز.

ويقام ضمن أنشطة المهرجان (ملتقى الأديان) في دورته الثامنة والذي يقام تحت شعار "هنا نصلي معا" بمجمع الأديان في مصر القديمة.