"شا طا را" المغربي يفوز بجائزة مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

المصدر: رويترز

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فاز العرض المغربي (شا طا را) لفرقة ثفسوين للمسرح بالحسيمة بجائزة أفضل عرض متكامل في الدورة التاسعة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، التي اختتمت مساء أمس الخميس بدار الأوبرا المصرية.

العرض يشتق اسمه من المقطع الأول لأسماء بطلاته الثلاث شاني وطاليا وربيعة اللاتي وجدهن أنفسهن داخل مخيم لجوء في الغرب بعد أن خاضت كل منهن رحلة معاناة مختلفة للهرب من القهر والعنف داخل مجتمعها.

وفاز مخرج العرض أمين ناسور بجائزة أفضل إخراج كما فاز فريق العمل بجائزة أفضل أداء جماعي مناصفة مع فريق عرض (هيدراوس) من النمسا.

وذهبت جائزة أفضل ممثل مناصفة إلى أسامة كشكار عن عرض (آخر مرة) من تونس وعبد الله الحمود عن عرض (الطابور السادس) من الكويت فيما فازت بجائزة أفضل ممثلة مريم بن حميدة عن عرض (آخر مرة) مناصفة مع شيماء شكري عن عرض (عركة) من مصر.

وتوج بجائزة أفضل سينوغرافيا عرض (هلاوس) من مصر مناصفة مع عرض (إعادة ضبط المصنع) من العراق.

ومنحت لجنة التحكيم خمس شهادات تقدير لكل من الممثل عبد الله سلطان عن أدائه المتميز في فن المايم بعرض (هلاوس)، وفلول الكندري وفاطمة العامر عن تأليف ودراماتورج (الطابور السادس) من الكويت، وفريق عرض (لاعبات كرة القدم) من المكسيك لتميزهن في المسرح الشعبي الاجتماعي، وفريق عمل (من خلال الأمواج) من الولايات المتحدة لتميزه في لغة الجسد، وفريق مسرحية (وهم) من إيطاليا للأداء الحركي المتناغم.

تشكلت لجنة التحكيم برئاسة المخرج المسرحي المصري خالد جلال وعضوية المخرج الإيطالي دانيلو كريمونتي والمخرج السويدي ليو كولبورج والممثل الأردني علي عليان والسينوغرافي البولندي ديفيد كوزوفسكي والناقدة الكويتية نرمين الحوطي والباحث الإنجليزي ريتشارد تالبوت.

وفي مسابقة العروض القصيرة، التي تتراوح مدتها بين 15 و30 دقيقة، فاز بالمركز الأول عرض (الخروج) لمعهد الفنون المسرحية بالقاهرة، وحل بالمركز الثاني عرض (في مكان ما) لمعهد الفنون المسرحية بالإسكندرية فيما جاء عرض (اسمها أنثى) للهيئة العامة لقصور الثقافة في المركز الثالث.

وفازت بجائزة أفضل ممثلة في هذه المسابقة رجوى حامد عن عرض (احتباس العسل) وأفضل ممثل إبراهيم كمال عن عرض (يشوبه شائبة) وأفضل مخرج محمد يسري خليفة عن عرض (الخروج) وأفضل مؤلف محمد يحيى حسن عن عرض (الختم الأخير)، فيما ذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة لعرض (العابرون) إنتاج استوديو موروني.

وشمل حفل ختام المهرجان، بحضور وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني، توزيع جوائز مسابقة (نادي المسرح) التي استحدثت في الدورة السابقة لتسليط الضوء على العروض التجريبية بالمحافظات المصرية.