صلاح جاهين "الشخصية الثقافية" لمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2023

المصدر: رويترز

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قررت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب اختيار الشاعر ورسام الكاريكاتير والسيناريست صلاح جاهين "الشخصية الثقافية" للدورة الرابعة والخمسين، التي تقام العام المقبل.

وقالت اللجنة بعد اجتماع أمس الأربعاء برئاسة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني إن أعضاءها طرحوا مجموعة من الأسماء البارزة في المشهد الثقافي المصري، لكن وقع الاختيار على جاهين "نظرا لكونه وجها ثقافيا معبرا عن الهوية المصرية وتنوعها وشمولها، ولما قدمه من منجز إبداعي فريد أدبيا وفنيا وإعلاميا".

وترك جاهين، الذي توفي العام 1986 عن 56 عاما، إرثا إبداعيا ضخما خلدته الأغاني الوطنية التي تغنى بها عبد الحليم حافظ وأم كلثوم في حقبة الستينات وكذلك الأفلام التي كتب لها السيناريو والحوار ولعبت بطولتها الممثلة الراحلة سعاد حسني.

واتفقت اللجنة على أن يكون محور الدورة الجديدة للمعرض، التي تقام في الفترة من 24 يناير إلى السادس من فبراير 2023، "الثقافة وبناء الوعي".

وقالت اللجنة إنها اختارت أيضا كامل الكيلاني "الشخصية الثقافية" لمعرض الطفل الذي يقام مصاحبا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب "بوصفه رائدا من رواد أدب الطفل ليس في مصر فقط وإنما في العالم العربي كله".

كما اعتمدت اللجنة خلال اجتماعها اختيار المملكة الأردنية "ضيف شرف" معرض الكتاب وهو الاختيار الذي جرى إعلانه مع نهاية فعاليات الدورة السابقة.

وكانت الهيئة المصرية العامة للكتاب التي تنظم المعرض سنويا قدرت عدد زوار الدورة الثالثة والخمسين بأكثر من مليوني زائر.