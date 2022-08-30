الباليه الأوكراني يتألق في فلوريدا الأمريكية

المصدر: رويترز

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دار راقصو وراقصات فرقة الباليه الوطنية الأوكرانية وتمايلوا على خشبة مسرح في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية في أول عرض للفرقة بالولايات المتحدة منذ بدء العملية العسكرية الروسية ببلدهم في فبراير.

وقدمت الفرقة أجزاء من أشهر عروض الباليه مع استعراض الثقافة الأوكرانية خلال أدائها في مطلع الأسبوع، في عرض استفادت منه الجمعيات الخيرية التي تقدم مساعدات إنسانية وطبية طارئة لأوكرانيا.

وقال ميكيتا سوخوروفا (31 عاما)، وهو أحد الراقصين وجاء من شرق أوكرانيا، إن الرقص هو طريقته في دعم بلده.

وأضاف سوخوروفا، الذي فر من أوكرانيا بعد بدء الحرب وشق طريقه إلى اليابان "أنا لست في الجيش... يمكنني أن أفعل ما أستطيع".

وتابع "إذا كان بمقدوري المساعدة... في هذا الجانب من الحياة، فإنه أمر جيد حقا".