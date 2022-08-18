افتتاح الدورة الـ 30 لمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء بالقاهرة

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت دار الأوبرا المصرية أمس الأربعاء الدورة الثلاثين لمهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بعد تأجيل ثلاثة أيام بسبب الحداد العام في مصر على ضحايا حادث أليم أودى بحياة أكثر من 40 شخصا في إحدى الكنائس.

أحيت حفل الافتتاح في القلعة الأثرية الكامنة فوق ربوة عالية تشرف على القاهرة أوركسترا الأنامل الصغيرة بقيادة راجي المقدم، والتي قدمت مختارات من مؤلفات موسيقية شرقية وغربية، إلى جانب بعض من الأعمال الشعبية على آلة السمسمية.

وفي الفاصل الثاني، اعتلت فرقة قلعة عمان الأردنية المسرح وقدمت بقيادة المايسترو صخر حتر وصوت المطربة زين عوض مجموعة من أغاني المطربة الشهيرة سميرة توفيق، إضافة إلى أغان من الفلكلور الأردني، فيما جاء الفاصل الأخير من الحفل مع المغني هشام عباس وفرقته.

وكرم المهرجان في الافتتاح الشاعر الغنائي إبراهيم عبد الفتاح والمايسترو محمد عبد الستار ومصممة الاستعراضات كريمة بدير ومغني الأوبرا مصطفى محمد بجانب عدد من الشخصيات، التي ساهمت في إنجاح الدورات السابقة من فنيين وإداريين.

وغابت عن الافتتاح وزيرة الثقافة الجديدة نيفين الكيلاني في أول مهرجان تقيمه الوزارة منذ توليها المنصب في وقت سابق من هذا الأسبوع، كما غاب عن الحفل وزير السياحة والآثار الجديد أحمد عيسى، بينما حضر عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية ورئيس دار الأوبرا مجدي صابر.

يشمل برنامج المهرجان الممتد لأسبوعين 36 حفلا موسيقيا وغنائيا لأشكال واتجاهات فنية مختلفة من داخل وخارج مصر بمشاركة فنانين من لبنان وسوريا والهند ومصر والأردن.

ومن بين هؤلاء الفنانين، اللبنانية نوال الزغبي والسورية لينا شاماميان والمصرية دينا الوديدي، بجانب النجوم الدائمين للمهرجان هاني شاكر وعلي الحجار ومدحت صالح.

ويقدم المنشد ياسين التهامي حفله في 23 أغسطس، فيما يختتم الموسيقار عمر خيرت حفلات المهرجان في 31 أغسطس.