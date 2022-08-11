بشعار "الأردن تاريخ وحضارة".. انطلاق الدورة الـ 30 من مهرجان الفحيص

المصدر: رويترز

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تحت شعاره الدائم (الأردن تاريخ وحضارة) انطلق مهرجان الفحيص في دورته الثلاثين مساء أمس الأربعاء ببرنامج زاخر بالفعاليات الفنية والثقافية، التي تمتد حتى السابع عشر من أغسطس الجاري.

أحيت حفل الافتتاح فرقة جامعة الاستقلال للفنون الشعبية من فلسطين، كما شاركت من مصر فرقة الموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا بقيادة المايسترو علاء عبد السلام وغناء عدد من الأصوات الشابة.

وكرم المهرجان في الافتتاح مجموعة من الشخصيات الحاضرة، منها الممثلة المصرية إلهام شاهين والممثلة اللبنانية تقلا شمعون والكاتبة الكويتية باسمة العنزي والشاعر المصري أحمد الشهاوي.

وقال مدير المهرجان أيمن سماوي في كلمة الافتتاح "حرصنا هذا العام أن نشرك فنانين وشعراء من اخوتنا العرب إلى جانب ثلة من الفنانين والشعراء الأردنيين، وتنوعت فعاليات مهرجاننا لنقدم لروادنا ومشاهدينا أوسع طيف من الجمال والمتعة والفائدة".

يشمل البرنامج الفني للمهرجان حفلات للمطرب جورج وسوف من سوريا والمغنية دلال أبو آمنة من فلسطين والمغني راغب علامة من لبنان والمغنية ديانا كرزون من الأردن.

أما البرنامج الثقافي، فيشمل أصبوحة قصصية في 12 أغسطس وأمسية شعرية في 14 أغسطس وندوة عن الدراما العربية.

كما يحتفي المهرجان بالشاعر الراحل جريس سماوي (1956-2021) ويكرم رئيس الوزراء الأردني السابق معروف البخيت.

وكان المهرجان، الذي انطلق لأول مرة العام 1990، قد توقف في العامين الماضيين بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا.