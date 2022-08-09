"الحبّ في زمن الكوليرا" يفوز بجائزة المهرجان القومي للمسرح المصري

المصدر: رويترز

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فاز عرض (الحب في زمن الكوليرا) من إنتاج مسرح الطليعة بجائزة أفضل عرض مسرحي في الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري، التي اختتمت مساء أمس الاثنين في القاهرة.

وفاز مخرج العرض السعيد المنسي بجائزة أفضل إخراج في المهرجان كما حصد العرض جوائز أفضل أشعار وأفضل تأليف موسيقي وأفضل دراماتورج.

وذهبت جائزة أفضل عرض ثان إلى (المطبخ) من إنتاج فرقة (وان بلس وان) المستقلة إضافة إلى جوائز أفضل تصميم إضاءة وأفضل مؤلف مسرحي وأفضل مخرج صاعد لمحمد عادل وأفضل ممثلة صاعدة للبنى المنسي.

ومنحت لجنة التحكيم، برئاسة الفنان محمود الحديني، ثلاث جوائز خاصة للأداء الجماعي ذهبت إلى (شكسبير في السبتية) لشركة الشرقية للدخان و(علاقات خطرة) لمنتخب كنائس القاهرة و(بنت القمر) من جامعة حلوان.

وفازت ياسمين قابيل بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في عرض (طقوس الإشارات والتحولات) لفرقة كفر الشيخ التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة كما فاز ضياء الدين زكريا بجائزة أفضل ممثل عن دوره في عرض (السندباد) للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية.

وفازت بجائزة أفضل تصميم استعراضات كريمة بدير عن عرض (سيرة عنترة) إنتاج فرقة فرسان الشرق للتراث التابعة لدار الأوبرا فيما حصلت مروة عودة على جائزة أفضل تصميم أزياء عن عرض (هاملت بالمقلوب) لفرقة المسرح الحديث.

وفاز بجائزة أفضل تصميم ديكور أحمد جمال عن عرض (نور) من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية وذهبت جائزة أفضل دعاية مسرحية إلى أحمد صيام عن عرض (زوروني كل سنة مرة) من إنتاج مركز الإبداع بالإسكندرية.

وكانت الدورة الخامسة عشرة للمهرجان القومي للمسرح المصري قد انطلقت في 24 يوليو تحت شعار (المخرج المسرحي) وأهداها المنظمون إلى روح المخرج والممثل الراحل عزيز عيد.

وقال رئيس المهرجان يوسف إسماعيل في كلمة الختام "في هذه الدورة تنافس داخل المسابقة الرسمية 34 عرضا مسرحيا من كل جهات الإنتاج، الحكومية والمستقلة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والنقابات والشركات والمسرح الكنسي، وإنني أشهد أن المستوى الفني والإبداعي لمعظم هذه العروض المقدمة هو أقوى مستوى خلال الثلاث دورات الماضية".

وسبق توزيع الجوائز على المسرح الكبير بدار الأوبرا فقرة فنية بعنوان (يعيش المسرح) غناء علي الحجار وألحان هيثم الخميسي وأشعار طارق علي وإخراج عصام السيد.