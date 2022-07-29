العرض الكويتي "أناركيا" يفوز بجائزة مهرجان ليالي المسرح الحر

المصدر: رويترز

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فاز العرض الكويتي (أناركيا) للمخرج محمد الأنصاري بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في الدورة السابعة عشرة لمهرجان ليالي المسرح الحر بالأردن، التي أسدل الستار عليها مساء أمس الخميس بالمركز الثقافي الملكي.

وفازت الكويتية فاطمة العصيمي بجائزة أفضل ممثلة عن العرض ذاته، فيما حصل الأردني نجم الدين الزواهرة على جائزة أفضل ممثل عن دوره في عرض (الروح الأبدية) مناصفة مع الفلسطيني سليم النبالي عن دوره في عرض (كلب الست).

ومنحت لجنة تحكيم المهرجان جائزتها الخاصة لعرض (كلب الست) إخراج فراس أبو صباح، كما حصل العراقي علي عبد النبي الزيدي على جائزة أفضل نص مسرحي عن العرض ذاته.

وفاز العرض الأردني (الروح الأبدية) بجائزة السينوغرافيا وحصد مخرجه كرم الزواهرة جائزة أفضل مخرج بالمهرجان.

وحصل العرض التونسي (بث تجريبي) للمخرج معز القديري على جائزة "فضية المسرح الحر لأفضل عمل مسرحي متكامل" إضافة إلى جائزة أفضل أداء جماعي التي استحدثت في هذه الدورة.

وكانت الدورة السابعة عشرة للمهرجان انطلقت في 23 يوليو تموز تحت شعار (ارسم الجميل واكتب الذي لا ينسى) بمشاركة عروض من سوريا والكويت وتونس وفلسطين والأردن.