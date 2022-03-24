"حلم يتحقق".. باميلا أندرسون تظهر لأول مرة في "برودواي" من خلال مسرحية شيكاغو

المصدر: رويترز

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ستقف باميلا أندرسون نجمة مسلسل (باي ووتش) السابقة لأول مرة على خشبة المسرح في برودواي في إحدى أنجح المسرحيات الموسيقية في الولايات المتحدة.

وستلعب أندرسون (54 عاما) دور روكسي هارت في مسرحية (شيكاغو) في الفترة من 12 أبريل إلى الخامس من يونيو، وهو دور وصفته بأنه "حلم يتحقق".

وقالت في مقابلة أمس الأربعاء "أعتقد أن الشهرة بالنسبة لروكسي هي مرادف للحرية. لكن الأمر لا يتعلق فقط بالشهرة، وإنما التمتع بالحرية وجذب الانتباه بطريقة مفعمة بالحب، لذلك يمكنني تفهم الكثير من الأشياء في المسرحية".

وعن الدور، الذي ستلعب فيه أندرسون شخصية مغنية وراقصة قتلت حبيبها بدم بارد، قالت "هناك جانب مظلم في الأحداث...إنها مسرحية ممتعة للغاية ومن علامات المسرح. وعرضها مستمر حتى اليوم لأنها قصة رائعة".