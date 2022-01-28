بيع "رجل الأحزان" بـ 45 مليون دولار

المصدر: د ب أ

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بيعت لوحة للفنان الإيطالي ساندرو بوتيتشيلي مقابل حوالي 45 مليون دولار وذلك بعد صراع في مزاد بنيويورك.

وقالت دار مزادات سوثبيز أمس الخميس أن ثلاثة مزايدين تنافسوا على اللوحة التي تعود إلى عصر النهضة لمدة 7 دقائق تقريبا. ولكنها لم تكشف عن المشتري الذي رسا عليه المزاد.

وتعود اللوحة المسماة "رجل الأحزان" إلى أواخر القرن الخامس عشر أو أوائل القرن السادس عشر، وهي تصور السيد المسيح وعلى رأسه تاج من الأشواك ويداه وقدماه مكبلتان بحبل. وكانت سابقا ضمن مقتنيات خاصة.

يشار إلى أنه قبل عام مضى باعت دار سوثبيز لنفس الفنان الإيطالي لوحة (يانج مان هولدنج أراوندل) أو "الشاب الذي يحمل ميدالية" مقابل 2ر92 مليون دولار. ولم يصل سعر أي عمل فني لبوتيتشيلي إلى مثل هذا السعر قبل ذلك في مزاد.

ووفقا لدار المزادات، فإن هناك فقط حوالي عشر لوحات معروف أنها للفنان الإيطالي على مستوى العالم، القليل منها مقتنيات خاصة.