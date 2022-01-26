معرض لـ "بانكسي" في إرفورت الألمانية رغم كورونا

المصدر: د ب أ

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من المقرر أن يقام معرض لفنان الشارع بانكسي في مدينة إرفورت الألمانية بعد حل الخلاف حول بروتوكولات فيروس كورونا.

وأعلن المنظمون أمس الثلاثاء أن المعرض حصل على الضوء الأخضر وسيبدأ غدا الخميس.

ويتضمن المعرض حوالي 150 نسخة من الرسم على الجدران (الجرافيتي) والمطبوعات والصور والمنحوتات للفنان الشهير، الذي يعتقد أنه ولد في مدينة بريستول البريطانية ولكنه لم يؤكد هويته علنا.

وسوف يستمر المعرض في إرفورت حتى أول مايو وستستضيفه مدن أوروبية أخرى أيضا خلال العام.