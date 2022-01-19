تغيير موعد ومكان حفل جوائز غرامي الموسيقية إلى 3 أبريل في لاس فيجاس

المصدر: رويترز

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قالت الأكاديمية الوطنية الأمريكية لتسجيل الفنون والعلوم وشبكة سي.بي.إس في بيان أمس الثلاثاء إن حفل توزيع جوائز غرامي، الذي يكرم أفضل العروض الموسيقية تغير موعده ومكانه ليكون في الثالث من أبريل بلاس فيغاس.

كان من المقرر أن يقام الحفل في 31 يناير بوسط لوس أنجليس، لكن المنظمين ألغوا ذلك الموعد، إذ تسببت السلالة أوميكرون في موجة جديدة من الإصابات بكوفيد-19.

وسيقدم الكوميديان تريفور نوح الحفل، الذي سيبث على الهواء مباشرة من إم.جي.إم جراند جاردن أرينا.

كان حفل توزيع جوائز غرامي في 2021 قد تأجل بسبب جائحة كوفيد-19. وأقيم الحفل في مارس بدلا من يناير وشمل مزيجا من المقاطع المسجلة مسبقا والعروض الحية أمام جمهور صغير مع مراعاة التباعد الاجتماعي.