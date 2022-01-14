افتتاح فعاليات عاصمة الثقافة الأوروبية 2022 في نوفي ساد الصربية

المصدر: د ب أ

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انطلقت في مدينة نوفي ساد شمالي صربيا ليل أمس الخميس فعاليات عاصمة الثقافة الأوروبية للعام 2022 بعرض صممه الفنان السلوفيني دراجان جيفادينوف.

وبدأ العرض، الذي جاء بعنوان "زينيتوم" في موعده المحدد في الساعة 08:22 مساء بالتوقيت المحلي (19:22 بتوقيت غرينتش) أمام مبنى الحكومة الإقليمية.

وتحمل العارضون والجمهور درجات حرارة منخفضة عن درجة التجمد.

ونفذ عدد لا يحصى من الفنانين والموسيقيين والراقصين والمغنيين عرضا خطف الأبصار، حيث ساهمت الأزياء المستقبلية والمؤثرات الضوئية المتطورة أيضا في المظهر البصري.

ويشير العنوان "زينيتوم" إلى مجلة الفن اليوغسلافية "زينيت"، والتي نشرت لأول مرة في زغرب ثم بعد ذلك في بلغراد في عشرينيات القرن الماضي.

ومن المدن الأوروبية، التي تتقاسم لقب عاصمة الثقافة للعام 2022، "إيش" في لوكسمبورغ ومدينة "كاوناس" في ليتوانيا.