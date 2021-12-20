عرض "كاليغولا" الأوكراني يفوز بجائزة مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

المصدر: رويترز

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فاز عرض (كاليغولا) من إنتاج أكاديمية الدراما الأوكرانية بالجائزة الكبرى لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثامنة والعشرين، التي أسدل الستار عليها مساء أمس الأحد.

كما حصل العرض على جائزتي أفضل إخراج وأفضل ممثل وذهبت جائزة أفضل سينوغرافيا إلى مهند كريم من الإمارات عن عرض (الملهاة الأخيرة)، فيما فازت بجائزة أفضل ممثلة حلا عمران عن دورها في العرض الكويتي (آي ميديا).

ومنحت لجنة التحكيم شهادة تقدير "لجهود المواهب التمثيلية الواعدة" للمشاركين في عرض (هدوء تام) من البحرين وشهادة تقدير أخرى للفنان أحمد أبو عرادة عن دوره في عرض (الملهاة الأخيرة) من الإمارات.

أُقيم حفل الختام بالمسرح الكبير لدار الأوبرا المصرية وشمل لوحة استعراضية بعنوان (أكون) من إخراج محمد مرسي والتي تعبر عن مسعى المبدع للتجريب المستمر المعتمد على تاريخ الفنون باختلاف منابعه وأصوله وكيفية صهر المخزون السمعي والبصري لصنع حالة فنية جديدة.

وشمل الحفل تكريم المخرج والممثل الأردني خالد الطريفي والمسرحي الفرنسي جان جاي ليكا والمخرج الإماراتي ناجي الحاي والمخرج المصري عصام السيد والمخرج المصري حسن الجريتلي إضافة إلى اسم الناقد الراحل فوزي فهمي الذي تحمل دورة المهرجان اسمه هذا العام.

وقال رئيس المهرجان جمال ياقوت في كلمة الختام إن أهم مكاسب هذه الدورة هي انتقال العروض والورش التدريبية إلى عدد من المحافظات خارج القاهرة.

وأضاف أن دورة هذا العام جرى التحضير لها خلال وقت قصير وأقيمت على مدى أيام معدودة لكن دورة العام المقبل ستقام في الموعد المعتاد للمهرجان من الأول حتى الحادي عشر من سبتمبر 2022 وسيكون محورها العلمي (التجريب والتطور التكنولوجي).