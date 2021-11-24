"بابيشة" الجزائري يفوز بجائزة المهرجان المغاربي للفيلم

المصدر: رويترز

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فاز فيلم "بابيشة" (الشابة الجميلة) للمخرجة الجزائرية مونية مدور بالجائزة الكبرى للمهرجان المغاربي للفيلم في دورته العاشرة التي أسدل الستار عليها مساء أمس الثلاثاء.

الفيلم إنتاج جزائري فرنسي بلجيكي مشترك وبطولة لينا خضري وشيرين بوتلة وهيلدا داود وياسين حويشة وزهرة دومانجي ونادية كاسي.

وفاز بجائزة السيناريو فيلم (متشابهون) للمخرج حبيب مستيري من تونس، كما فاز مواطنه مهدي البرصاوي بجائزة الإخراج عن فيلم (بيك نعيش).

وفي مسابقة الفيلم القصير، التي ضمت 12 فيلما، فاز بالجائزة الكبرى فيلم ‭‭‭‭)‬‬‬‬روبة عيشة) للمخرج محمد سعيد من تونس فيما حصل على جائزة الإخراج المغربي طارق رسمي عن فيلم (غبار) وفاز بجائزة السيناريو فيلم (ربيع مؤجل) للمخرج وليد بوشباح من الجزائر.

وكان المهرجان، الذي تنظمه جمعية (سيني مغرب)، قد استمر لمدة خمسة أيام تحت شعار (السينما قاطرة أحلام) وعرض 18 فيلما بجانب الندوات والمحاضرات وورش العمل.

وأقيم حفل الختام بمسرح محمد السادس في مدينة وجدة بشرق المملكة المغربية من دون حضور جماهيري مع تكريم الفنان المغربي عمر درويش.