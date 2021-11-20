فوز الكاتبة الألمانية يوديت هيرمان بجائزة بريمن الأدبية للعام 2022

المصدر: د ب أ

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فازت الكاتبة الألمانية يوديت هيرمان بجائزة بريمن للأدب عن العام 2022.

وحصلت الكاتبة، التي تعيش في برلين وشرقي فريزنلاند، على الجائزة عن روايتها "في الوطن" التي نشرتها دار نشر فيشر، وفقا لما أعلنه المسؤول عن الثقافة بولاية ومدينة الهانزا بريمن اليوم السبت.

وتدور أحداث الرواية حول امرأة تبحث عن منزل جديد في قرية على بحر الشمال بعد تفكك أسرتها.

ستتسلم هيرمان الجائزة يوم 24 يناير 2022 بمجلس مدينة بريمن.

وقالت لجنة التحكيم إن هيرمان تحكي في روايتها "وبتكثيف لغوي بارع" عن شوق كبير للارتباط، ولكن أيضا شوق للعودة والعزلة والبداية الجديدة في الغربة.

ولدت هيرمان في برلين العام 1970 وحصلت على جائزة بريمن للأدب عن روايتها الأولى "منزل صيفي" العام 1999، التي صارت لاحقا من أكثر الكتب مبيعا.

ووفقا لوزارة الثقافة في بريمن منحت الجائزة لأول مرة العام 1954، كما أضيفت جائزة تشجيعية لمدينة بريمن العام 1977.

تبلغ قيمة هذه الجائزة التشجيعية ستة آلاف يورو وحصل عليها عن العام 2022 الكاتب ماتياس زينكل عن مجموعته القصصية "زاوية العالم" من نشر دار ماتيس و سايتس في برلين.