انطلاق الدورة الـ 10 للمهرجان المغاربي للفيلم بشعار "السينما قاطرة الأحلام"

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت شعار "السينما قاطرة أحلام"، انطلقت أمس الجمعة الدورة العاشرة للمهرجان المغاربي للفيلم بمدينة وجدة في شرق المملكة المغربية بمشاركة 18 فيلما.

وكرم المهرجان في الافتتاح، الذي أقيم على مسرح محمد السادس بدون حضور جماهيري، الممثلة المغربية نعيمة إلياس لمسيرتها الفنية المميزة.

تضم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة ستة أفلام ويمثل المغرب فيها فيلم (هلا مدريد) للمخرج عبد الإله الجوهري فيما تضم مسابقة الأفلام القصيرة 12 فيلما من المغرب وتونس والجزائر وموريتانيا.

وتتنوع أنشطة المهرجان، الذي تنظمه جمعية (سيني مغرب) حتى الثالث والعشرين من نوفمبر، بين الحضور الجماهيري والمشاهدة عبر الإنترنت.

وقال رئيس المهرجان خالد سلي في كلمة الافتتاح "مثل جميع محبي الفن السابع رحبنا بارتياح كبير بإعادة فتح قاعات السينما وتخفيف القيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19 ومع ذلك فإن هذا الوباء لا يزال لا يسمح للمهرجان المغاربي للفيلم بوجدة بالعودة إلى شكله الكلاسيكي".

وأضاف "يتم تقديم هذه النسخة العاشرة كحلقة انتقالية تختار صيغة هجينة تجمع بين المادية والرقمية، وبشكل ملموس سيتم بث عروض الأفلام في المسابقة الرئيسية والدروس في السينما والندوة عبر الإنترنت، وفي المقابل سيتم تنظيم الورشات السينمائية بشكل حضوري".

يشمل برنامج المهرجان ندوة بعنوان (السينما وسيلة للتعايش والتقارب بين الشعوب) يديرها جمال حدادي خبير الاتصال والأستاذ بجامعة محمد الأول في وجدة.

كما يشمل البرنامج ثلاث ورش عمل، في كتابة السيناريو يقدمها السيناريست جلال بلوادي، والإخراج يقدمها عبد السلام كلاعي، والتحليل السينمائي يقدمها الناقد خليل الدامون.