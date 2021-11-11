رحيل الفنانة التشكيلية المصرية الرائدة جاذبية سري عن 96 عاماً

المصدر: رويترز

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نعت نقابة الفنانين التشكيليين في مصر ووزارة الثقافة الفنانة جاذبية سري؛ إحدى رائدات الحركة التشكيلية المعاصرة، والتي رحلت عن الدنيا أمس الأربعاء عن عمر ناهز 96 عاما.

ولدت جاذبية حسن سري في أكتوبر 1925 وتخرجت في المعهد العالي للتربية الفنية للمعلمات (كلية التربية الفنية حاليا) وحصلت على منح لاستكمال دراستها بالخارج في باريس ثم روما ولندن.

كانت من بين مجموعة قليلة من الفنانين التشكيليين الذين برزوا في حقبة الخمسينات من القرن العشرين، وتميزت أعمالها بالتكوينات الغنية بالألوان والحركة والتعبير عن البيئة المصرية.

من لوحاتها (أم رتيبة) و(الزوجتان) و(الحياة على شاطئ النيل) و(بيوت خائفة) و(هديل الحمام) و(المراجيح) و(امرأة من النوبة).

شاركت في أكثر من 70 معرضا تشكيليا في مصر والجزائر والعراق وإيطاليا والبرازيل والولايات المتحدة، كما عملت بالتدريس في العديد من الجامعات المصرية والجامعة الأمريكية بالقاهرة.

كانت عضوا بمجلس نقابة الفنانين التشكيليين من 1979 إلى 1983 ونالت جائزة الدولة التشجيعية ثم جائزة الدولة التقديرية، وكذلك وسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى.

أصدرت لها الجامعة الأمريكية بالقاهرة العام 1998 كتاب (الشغف بالألوان) باللغة الإنجليزية، والذي تضمن مجموعة من المقالات عن فنها وحياتها وتجاربها.

ومن المقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة بعد صلاة ظهر اليوم الخميس من مسجد مصطفى محمود بحي المهندسين.