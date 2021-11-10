بيع نسخة مقلدة لـ "الموناليزا" بـ 210 آلاف يورو في مزاد بباريس

المصدر: رويترز

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بيعت نسخة طبق الأصل من لوحة "الموناليزا" للفنان ليوناردو دافنشي، وهي واحدة من أشهر اللوحات في العالم، مقابل 210 آلاف يورو (242.634 دولار) في مزاد بباريس أمس الثلاثاء.

وقدرت دار آرتكوريال للمزادات أن هذه النسخة، التي يعود تاريخها إلى العام 1600 تقريبا وتبدو مشابهة بشكل لافت للنظر للنسخة الأصلية، ستباع بمبلغ يتراوح بين 150 ألف يورو و200 ألف يورو.

واللوحة الأصلية، التي اشتراها الملك فرانسوا الأول؛ ملك فرنسا من الفنان في العام 1518، موجودة في متحف اللوفر في باريس وليست للبيع.

وفي يونيو، اشترى أوروبي يهوى جمع المقتنيات نسخة أخرى من الموناليزا ترجع إلى القرن السابع عشر مقابل 2.9 مليون يورو، وهو رقم قياسي لنسخة مقلدة، من دار كريستيز في باريس.

وفي العام 2017، باعت دار كريستيز في نيويورك لوحة "سالفاتور موندي" ليوناردو مقابل 450 مليون دولار.