انطلاق الدورة الـ 14 للمهرجان الدولي لفيلم المرأة بسلا في المغرب

المصدر: رويترز

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افتتح الفيلم السويسري (الأمر الإلهي) من تأليف وإخراج بيترا فولبي عروض الدورة الرابعة عشرة للمهرجان الدولي لفيلم المرأة في مدينة سلا بغرب المملكة المغربية أمس الاثنين.

وتحل السينما السويسرية ضيف شرف المهرجان، الذي تنظمه جمعية أبي رقراق ويستمر حتى الثالث عشر من نوفمبر الجاري.

وخلال حفل الافتتاح، الذي أقيم بالمركز الثقافي والسينمائي (هوليوود) في حي كريمة بسلا، استعرض المهرجان لجان التحكيم المختلفة، ثم قدم فقرة غنائية أدتها المطربة صباح زيداني برفقة الفرقة الموسيقية.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثلة والمخرجة سامية أقريو من المغرب، حيث تسلمت درع التكريم من وزير الشباب والثقافة الجديد محمد مهدي بن سعيد.

يعرض المهرجان في هذه الدورة 10 أفلام ضمن مسابقة الأفلام الروائية الطويلة وخمسة أفلام ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية، إلى جانب نافذة على الفيلم المغربي القصير من إخراج مواهب نسائية شابة ونافذة على الفيلم الروائي المغربي الطويل.

ومن أبرز الأفلام المشاركة بمسابقة الأفلام الروائية الطويلة (كوستا برافا) للمخرجة منية عقل من لبنان، الذي عرض لأول مرة بمهرجان البندقية في سبتمبر و(كارلا سولا) للمخرجة ناتالي ألفاريس ميسن من كوستاريكا، الذي عرض لأول مرة بمهرجان كان في يوليو.

كما يشمل برنامج المهرجان ندوات وورش عمل ومحاضرات، وكذلك (حوار السينمائيين) الذي سيجمع المخرج عبد السلام الكلاعي والمخرجة جميلة عناب للحديث عن مسألة النوع في السينما.